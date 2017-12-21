







МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Кабмин установил новые сроки сдачи семи стадионов, которые возводятся к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Согласно документу, были перенесены сроки сдачи стадионов в Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове- на-Дону, Саранске, Екатеринбурге и Калининграде.

"В постановлении правительства Российской Федерации … слова "срок завершения строительно-монтажных работ - 2017 год" заменить словами "срок ввода в эксплуатацию - 2018 год", - отмечается в документе.

В постановлении также сообщается о суммах, которые будут выделены на возведение стадионов в 2018 году. На строительство футбольной арены в Самаре - 598 млн рублей, в Саранске - 921,6 млн рублей, в Нижнем Новгороде - 714 млн рублей, в Волгограде - 482 млн рублей, в Ростове-на-Дону - 387,5 млн рублей, в Екатеринбурге - 241 млн рублей.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны.

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