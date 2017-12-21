В Волгограде к 8 годам колонии приговорили риэлтора-мошенницу

8 лет колонии общего режима получила 51-летняя Элла Мелешкова за мошенничество при продаже квартир. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, Краснооктябрьский районный суд признал женщину виновной в шести преступных эпизодах. Известно, что с сентября 2014 по август 2016 Мелешкова обманом выманивала деньги у друзей и знакомых, которые собирались покупать недвижимость. Потерпевшим она предлагала помочь как с подбором жилья, так и с оформлением покупки.

Хорошо ориентируясь в рынке недвижимости и владея специальной терминологией, она помогала знакомым продать их собственные квартиры. Затем предлагала варианты покупки, при этом подбирала жилье которое никто продавать не собирался. Получив деньги в качестве аванса она исчезала. Всего ее "добычей" стало около 5 миллионов рублей. Свою вину женщина признала лишь частично. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.



