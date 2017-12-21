«ЕвроХим» готовит к открытию новый детский сад в Котельниково









Первый детский сад, построенный компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий» в городе Котельниково Волгоградской области, откроет свои двери для маленьких котельниковцев уже в 2018 году. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.

В жилом районе «Восточный» уже построены и заселены многоквартирные жилые дома. В шаговой доступности расположены ресторан, кафе, студия развития детского творчества, спортивный комплекс.

Активное строительство средне- и малоэтажных жилых домов и коттеджей идет в жилом районе «Дубовая роща». Важное условие создания комфортной и современной городской среды – наличие необходимых социальных объектов, поэтому в проекте - новые детские сады, школа, больница и другие социальные учреждения, которые предназначены для всех жителей города.

В компании отметили, что комплексная программа развития городов присутствия ЕвроХима «Качественная среда для жизни» получила I место в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности – 2017», который проводится Форумом Доноров, газетой «Ведомости» и PwC. Компания ЕвроХим, созданная Андреем Мельниченко, завоевала I место в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности – 2017» в номинации Российского союза промышленников и предпринимателей «Лучшая программа, раскрывающая политику и принципы социальных инвестиций компании».

Победившая программа «Качественная среда для жизни» включает создание двух уникальных микрорайонов в Котельниково (Волгоградская область) и Березниках (Пермский край) рядом с новыми калийными комбинатами «ЕвроХима», а также модернизацию и строительство городской социальной и инженерной инфраструктуры, общественных пространств, спорткомплексов, парков и систем водоснабжения в городах присутствия компании. В 2016-2017 гг. суммарные затраты на программу составили более 2,3 млрд. руб.

Программа «ЕвроХима» направлена на создание общественной инфраструктуры нового поколения и системных социальных эффектов для местных сообществ. Конечная цель программы – повысить качество жизни людей в небольших российских городах.



