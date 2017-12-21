В Волгоградской области переизбрали уполномоченного по правам ребенка





Депутаты Волгоградской областной думы сегодня переизбрали на новый 5-летний срок уполномоченного по правам ребенка Нину Болдыреву. Как сообщает ИА "Высота 102", голосование было тайным. "За" ее кандидатуру высказались 29, "против" - двое. Всего на заседании присутствует 31 депутат.

Ее кандидатуру, напомним, на минувшей неделе в облдуму внес губернатор Волгоградской области. Данную государственную должность Болдырева замещает уже семь лет. У депутатского корпуса не единожды находились к ней вопросы и нарекания. В частности, законодатели призывали омбудсмена к более активной, неформальной работе и повышению содержательности своих ежегодных отчетов перед областной думой. Однако сегодня кадровых сюрпризов не произошло. Тон обсуждения кандидатуры Болдыревой задала заместитель руководителя аппарата губернатора Наталья Лисименко. Она представила Болдыреву как опытного профессионала, занимающегося защитой детей 11 лет. Омбудсмен выступила перед депутатами с очередным докладом. В нем Болдырева сделала акцент на своих заслугах, рассказала о законах, которые она разрабатывает в целях защиты детей. По словам омбудсмена, в течение этого года в регионе из 17 сиротских учреждений закрылись 13. Отметила Болдырева и число возросших личных приемов. В заключении своего выступления она пообещала честно работать и в дальнейшем.

Уже после голосования Болдырева приняла присягу и поклялась защищать права детей.



