Ответ Сбербанка по ЖК “Доминант” и ЖК “Парк Европейский» в Волгограде

Ситуация с завершением строительства ЖК “Доминант” и ЖК “Парк Европейский” в Волгограде стала предметом многочисленных публикаций в региональных СМИ.

Как сообщало ИА «Высота 102», в минувшую субботу на митинге дольщиков ЖК «Парк «Европейский» и ЖК «Доминант» участники акции заявили, что намерению региональных властей решить проблемы обманутых дольщиков, в том числе с помощью добросовестных застройщиков, препятствует Сбербанк.

В пресс-службе Волгоградского отделения ПАО Сбербанк так прокомментировали свою позицию по данному вопросу (публикуется без изменений):

«Сбербанк как активный участник экономики Волгоградской области принял решение о финансировании строительного проекта ЖК «Доминант», представлявшего собой комплекс из трех 24-х этажных жилых домов со встроенными помещениями, подземной автостоянкой и многофункциональным зданием. В данный проект банк вложил средства в размере более 50 % от стоимости проекта, и, только благодаря рискам, которые принял на себя банк, данный проект начал реализовываться. Сумма инвестиций со стороны банка составила более 1 млрд. руб.

В ходе реализации проекта банк, учитывая заключенные застройщиком договора долевого участия с гражданами, в 2015-2016 годах дважды предоставлял ГК «Квартстрой» рассрочку исполнения обязательств в форме заключенных и утвержденных судом мировых соглашений. Это свидетельствует о том, что с момента начала финансирования проекта и до настоящего времени все действия банка были направлены исключительно на завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию.

В то же время со стороны дольщиков ЖК «Доминант» неоднократно подавались заявления о признании ООО «Квартстрой-ВГ» несостоятельным (банкротом). Одно из таких заявлений послужило основанием для введения процедуры наблюдения в отношении ООО «Квартстрой-ВГ», а также повлекло трудности в завершении строительства объекта. Однако и в этой ситуации банк как самостоятельно, так и при содействии Администрации Волгоградской области проводил поиски инвестора, готового обеспечить завершение строительства объекта. Кроме того, были проведены детальные расчеты экономической части проекта ЖК «Доминант», которые подтвердили возможность получения потенциальным инвестором денежных средств более 1 млрд. руб. и инвестиционную привлекательность проекта с учётом затрат на завершение строительства.

Возможные недобросовестные действия со стороны владельцев ГК «Кварстрой», помимо исков дольщиков, повлекли остановку строительства. Об этом в частности свидетельствует расторжение руководством ГК «Квартстрой» договоров долевого участия на площади ЖК «Доминант», что привело к существенным потерям банка, они составили более 800 млн. рублей.

В такой ситуации, учитывая наличие ответственности перед клиентами и вкладчиками, которые доверили банку сбережения, ПАО Сбербанк защищает свои интересы в суде.

В настоящее время по информации, которой располагает банк, строительные работы на объекте ЖК «Доминант» ведет ООО «Пересвет-Регион-Дон», входящее в одну группу компаний с ООО «СК Пересвет-Юг». При этом на момент принятия ООО «Пересвет-Регион-Дон» решения о готовности обеспечить завершение строительства объекта данной компании было известно о наличии обременения (залога) на площади ЖК «Доминант» в пользу банка.

Предложение, которое поступило Сбербанку от компании ООО «СК Пересвет-Юг» касательно приобретения прав (требований) по обязательствам ГК «Квартстрой» перед Сбербанком, обеспеченных залогом ЖК «Доминант», составляет 100 млн. руб., что существенно ниже реальной рыночной стоимости проекта и искажает предполагаемую прибыль инвестора.

Также необходимо отметить, что, несмотря на наличие судебных споров по восстановлению залоговых прав банка, компанией ООО «Пересвет-Регион-Дон» в настоящий момент производится реализация квартир третьим лицам (дольщикам), фактически принимающим на себя потенциальные риски в рамках вышеуказанного судебного спора.

Сбербанк продолжает поиск добросовестного инвестора, способного реализовать проект, и призывает дольщиков проявлять осмотрительность и взвешенность при принятии решения о покупке юридически спорной недвижимости, а также готов давать разъяснения по существу всех рисков в случае необходимости».











