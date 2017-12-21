В Волгограде торжественно открыли новую рокадную дорогу









Рокадную дорогу, которую жители Волгограда ждали несколько десятков лет, сегодня торжественно открыли. Как сообщает ИА "Высота 102", дорога-дублер Первой продольной магистрали общей протяженностью 6,5 километра позволит перераспределить трафик, создать для автомобилистов более комфортные и безопасные условия проезда. Дорога представляет собой не только большую транспортную артерию, но и пешеходную зону с необходимой инфраструктурой, велодорожками, зонами отдыха, пляжем.

Напомним, к возведению данной магистрали строители приступили весной 2016-го года. Стоимость работ составила около 2 миллиардов рублей. Ширина проезжей части новой городской магистрали - 15 метров, движение будет осуществляться по четырем полосам. Расчетная пропускная способность новой трассы — до 1450 единиц транспорта в час.