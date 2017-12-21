Депутаты Волгоградской облдумы завершают год в новых креслах





Сегодня последнее в этом году заседание Волгоградской областной думы началось в отремонтированном зале, сообщает ИА "Высота 102". Помещение выглядит по-новому: изменилось не только внутреннее убранство, но и цветовая гамма. Были синие кресла, а стали черные. Новый потолок, полы, стены декорировали деревом и стеклом. Теперь у каждого депутата свой планшет, на котором можно следить за повесткой дня и ходом голосования. Отметим, что на сегодняшнем заседании бумажные носители применяются в последний раз. Народные избранники уже прошли обучение, как пользоваться мобильными устройствами. В центре зала также появились новые мониторы, но большего размера. В зале, который стал более просторным, еще "пахнет" ремонтом. Весьма вероятно, что новая техника не успела пройти так называемую обкатку, поэтому, видимо, при регистрации депутатов и произошел сбой. Народных избранников пришлось пересчитывать, что называется по головам и принимать повестку заседания, голосуя не через планшет, а руками.



