Обвиняемого в убийстве пятилетней Сони Четвертновой будут судить в Волгограде

Павел Лукьяненко, обвиняемый в убийстве пятилетней девочки из Калача-на-Дону Сони Четвертновой, ответит за свое преступление в Волгоградском областном суде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Калача-на-Дону, который обвиняется в убийстве ребенка. Известно, что 15 сентября этого года, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, он встретил Соню, с который был знаком давно. Маленькая девочка попросила покатать ее на машине, но мужчина отказался это делать. Убийца, захватив с собой еще алкоголя, отправился в один из своих гаражей. Соня пошла за ним. В гараже мужчина выпивал, а девочка играла с инструментами. Затем злоумышленник напал на ребенка и, как указано в материалах дела, "совершил насильственные действия сексуального характера". Соня стала кричать и попыталась выбежать из помещения. Опасаясь, что о его преступлении станет известно, мужчина задушил девочку. А после спрятал тело в пристройке к гаражу, которое нашли спустя несколько дней. Все это время девочку искали в Калаче-на-Дону сотни сотрудников правоохранительных органов и волонтеры.

Уголовное дело расследовалось СУ СК России по Волгоградской области.

По данным прокуратуры, свою причастность к инкриминируемым деяниям обвиняемый не признал. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.