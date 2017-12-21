16 работниц одной из волгоградских организаций в результате её банкротства остались в ситуации невыплаты пособий. Причем многие из них родили 2-го или 3-го ребенка, некоторые мамы ушли в новый декрет, не выходя из отпуска по уходу за ребенком. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском отделении Фонда социального страхования РФ, ситуация осложнилась тем, что сотрудники этой организации проживают не только в Волгограде, но и по всей России: в Москве, в Саратовской области, Екатеринбурге, Удмуртии, а работодатель периодически менял место регистрации.

«Попавшие в беду женщины обратились в Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования. Сегодня специалистами отделения Фонда социального страхования выплачены пособия уже 14-ти мамам из списка обанкротившейся организации, причем первые заявления датированы ноябрем, последние поданы в декабре 2017 года. Последнее пособие по беременности и родам в этом году выплачено в размере 226,6 тыс. рублей, при этом больничный по беременности и родам закрыт в начале декабря текущего года. Еще одна работница получила от ФСС сразу 5 пособий, скопившихся за время невыплаты на общую сумму 344 тыс. рублей», - сообщили в ФСС.

Всего на выплату пособий сотрудникам этой организации Волгоградским отделением ФСС направлен 1 млн 684 тыс. рублей. Специалисты отделения Фонда социального страхования будут продолжать выплачивать пособия сотрудникам обанкротившейся фирмы до окончания страховых случаев или до увольнения сотрудников в связи с ликвидацией организации.



