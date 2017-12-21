В центре Волгограда готовы декорации для резиденции Деда Мороза

Суд признал виновным жителя Палласовки в самовольном использовании электрической энергии и назначил ему административный штраф в размере 5 тысяч рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное постановление, безучетное потребление было выявлено на животноводческой точке, принадлежащей нарушителю. В суде мужчина не отрицал своей вины и пояснил, что несет ответственность за сына, который в его отсутствие корректировал показания при помощи магнита. В результате таких манипуляций электрический счетчик вышел из строя. Мужчина самостоятельно погасил задолженность перед энергетиками, а это чуть более 18 тысяч рублей, и раскаялся в содеянном. В этой связи суд посчитал возможным назначить размер штрафа ниже нижнего предела. ...

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