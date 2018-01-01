|Общество
|02.01.2018 05:18
Люди Волгограда и области, которые нас вдохновляли в 2017 году
Редакция ИА «Высота 102», прощаясь с 2017 годом, вспомнила героев репортажей, которые в наше непростое время находят в себе силы идти против ветра, исполнять свои мечты, оставаться верными профессии, помогать беззащитным и просто жить по совести.
Девятого ребенка в 2017 году родила жительница Нехаевского района Елена Мещерякова. Новорожденную девочку назвали Викторией. После торжественной церемонии выписки из волгоградского областного клинического перинатального центра №2 немногословные супруги Мещеряковы выразили уверенность, что достойно справятся с воспитанием всех своих детей - теперь это 7 сыновей и 2 дочки. В большой семье из глубинки Волгоградской области привыкли много работать, не жаловаться и не ждать чьей-либо помощи. И, кстати, многодетная мама находится в отличной физической форме.
У сотрудников экстренных служб в Волгоградской области в 2017 году выдались по-настоящему жаркие весна и лето. В середине мая спасатели и пожарные помогали в разборе завалов дома на Университетском проспекте в Советском районе и первыми пришли на помощь пострадавшим. А затем была череда масштабных пожаров - огонь пронесся по многим районам Волгоградской области. Для ликвидации опасной ситуации была успешно скоординирована работа МЧС, медиков, полиции и других структур. В результате 1-го сентября уроки мужества для волгоградских школьников были посвящены крутым парням, которые справились с бедой - настоящий профессионализм и бесстрашие всегда вдохновляют.
Проживающему в Волгограде участнику московского парада 1941 года, кавалеру пяти орденов Красной Звезды Михаилу Васильевичу Терещенко в 2017 году исполнилось 95 лет. Сирота, выросший в детском доме, познавший голод и невзгоды, смог достойно пройти все испытания. Ветеран более чем скромно отметил большой юбилей, но зато зажигательно выступил на открытии международной научно-практической конференции в музее-панораме «Сталинградская битва». В своей вдохновляющей на подвиги речи он рассказал почти всю историю войны, без запинки назвал даты главных операций и буквально зарядил энергией представителей научного сообщества. Ему аплодировали стоя.
Волжане Сергей и Елена Любимовы каждые выходные устраивают бесплатную раздачу горячей еды горожанам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Десятки людей, у которых зачастую ничего нет на обед, с благодарностью угощаются гречневой кашей с овощами и компотом. Супруги Любимовы организовали свой фонд «Благо Дарю» - в доброе дело они вложили собственные средства и готовы принять помощь спонсоров в организации бесплатных обедов.
Волгоградцы разных поколений, выступающие за развитие в городе инфраструктуры для двухколесного транспорта, провели в этом году вдохновляющий ночной велопарад. Более 700 человек дружно проехали по первой продольной магистрали - от театра Царицынская опера до площади Советской, показав, что ради позитивных изменений в образе жизни земляков готовы крутить педали в любое время суток.
Покорить Эверест и развернуть на самой высокой вершине мира флаг Волгоградской области удалось в этом году Олегу Савченко. Бывший депутат Госдумы от региона сделал то, о чем большинство из нас мечтает, добавляя слово «никогда». Операция российских альпинистов в «зоне смерти» по капсулированию тел погибших в разные годы путешественников получила международный резонанс. А сам Олег Савченко, пройдя сложный период подготовки к восхождению, опасный путь к вершине, а затем вниз - в базовый лагерь, благополучно вернулся домой и тут же начал строить планы покорения самой высокой горы Северной Америки.
Пример отношения к своему здоровью подавали в 2017 году жители Волгограда, которые ежедневно выходили на центральную набережную для зарядки или пробежки. Утро в спортивном стиле ежедневно начинают десятки горожан самых разных возрастов и рангов. Журналистами ИА «Высота 102» на набережной не раз был замечен и глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, сделавший акцент на регулярных велосипедных кроссах. Такое желание вести активный образ жизни, умение заставить себя встать пораньше и начать день бодро, конечно, вдохновляет.
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год
Под Волгоградом семья «солнечного» Гоши в канун нового года переехала из общежития в трехкомнатную квартиру
«Привет жирам, белкам и углеводам!»: гастроэнтеролог напоминает волгоградцам правила новогоднего застолья
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
Добрыми переменами обернулся канун нового года для семьи Гончаровых из Дубовки, в которой воспитывается особенный мальчик. У Лидии...
Что бы такое съесть, чтобы похудеть? За новогодним столом таким едва ли не шекспировским вопросом задаются многие. Мы...
|Происшествия
|02.01.2018 12:34
Один человек получил ожоги и четверых пришлось эвакуировать во время пожара в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, сегодня утром в 6 часов 35 минут поступил сигнал о пожаре в девятиэтажке на улице Николая Отрады. Там в одной из комнат двухкомнатной квартиры горела домашняя утварь. Расчёты пожарно-спасательной части №1 прибыли на место и потушили пламя менее чем за двадцать минут. От огня пострадал 45-летний мужчина.
Прочитана: 701 раз
|Общество
|02.01.2018 11:36
Жители Волжского и Волгограда, которые пользуются маршрутами №123 и 146, соединяющими эти два города Волгоградской области, после смены перевозчика не могут узнать расписание этих автобусов. Как напоминает ИА «Высота 102», в конце прошлого года по результатам аукциона, проведенного комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, право на обслуживание данных маршрутов получило ООО «Волгоградский автобусный парк», тогда как традиционно по данным маршрутам курсировал транспорт Волжской автоколонны 1732. Новый перевозчик за 33 миллиона рублей должен будет обслуживать эти направления до осени этого года. В волжской автоколонне в конце прошлого года попрощались с пассажирами, которые пользуются автобусами №123 и 146, и предложили уточнить...
Прочитана: 721 раз
|Происшествия
|02.01.2018 10:04
Несколько похожих ДТП зафиксировано в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, так, в Николаевском районе в кювете оказалась отечественная «Лада» - водитель не справился с управлением, вылетел на встречку, после чего машина опрокинулась. Водитель доставлен в больницу. Таким же печальным финалом закончилась поездка для 21-летней девушки в Ленинском районе. Она также получила травмы, когда ее десятка вылетела в кювет. 32-летняя женщина-водитель также травмировалась, когда ее иномарка перевернулась в кювет в Михайловском районе. Предварительная причина ДТП – превышение скорости водителем. В Руднянском районе в такую же ситуацию попал 67-летний водитель Шевроле...
Прочитана: 1420 раз
|Происшествия
|02.01.2018 10:02
Женщина-пассажир "восьмерки" пострадала в ДТП в Урюпинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ЧП случилось ночью на 46 километре дороги "Новониколаевский - Нехаевская". 37-летний водитель не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет. Затем мужчина, у которого не было водительских прав, сбежал с места аварии. Как стало известно информагентству, горе-шофер нигде специально не обучался вождению и права садится за руль вообще не имел. Ехавшая вместе с ним 30-летняя женщина получила травму и попала в больницу.
Прочитана: 412 раз
|Общество
|02.01.2018 05:38
С пожеланиями добра, долгих лет жизни и здоровья в адрес президента России и руководителей администрации Волгоградской области обратились в редакцию ИА «Высота 102» жители хутора Закутский Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» З. Гаврикова, Т. Юдина, Т.Мещерская, М.Юшина, В. Борн, особые слова благодарности – губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову и первому заместителю губернатора Волгоградской области – председателю комитета финансов администрации региона Александру Дорждееву. «В условиях кризиса власть проявляет заботу о сельских жителях. Теперь мы можем наслаждаться благами цивилизации, тепло и горячая вода пришли в наши дома», - поделились своей радостью жители хутора. Напомним, ИА «Высота 102» неоднократно...
Прочитана: 1865 раз
|Здравоохранение
|01.01.2018 16:21
По сложившейся традиции в первый день нового года губернатор Андрей Бочаров с инспекцией посетил медучреждение. Об этом сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Целью визита в «Клиническую больницу скорой медицинской помощи №7» стала проверка качества ремонта стационара. В минувшем году было завершено обновление детского корпуса, в котором отремонтированы нейрохирургическое, пульмонологическое и ЛОР-отделения, обустроена соляная шахта. Близятся к финалу работы в роддоме, уже готова женская консультация....
Прочитана: 8693 раз
|Общество
|01.01.2018 13:15
Билет из Волгоградской области новогоднего тиража лотереи «6 из 36» стал единственным, где были угаданы все комбинации чисел. Как сообщает ИА «Высота 102», победитель был объявлен сегодня, в первый день нового 2018 года, на одном из федеральных каналов. Номера шаров, которые составили выигрышную комбинацию, были определены при помощи лототрона. В итоге выигрыш победителя из Волгоградской области составил 12 миллионов 983 тысячи 300 рублей. Отметим, что в ходе опроса, которые проводили журналисты информагентства в преддверии Нового года, жители Волгограда рассказали, что ожидают от 2018 года. Так, волгоградцы надеются на мир во всем мире,...
Прочитана: 6255 раз
|Происшествия
|01.01.2018 10:03
Маленький мальчик погиб в первые часы нового года в Михайловском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” представители экстренных служб региона, трагедия произошла в станице Арчединской около половины шестого утра. К моменту прибытия медиков 10-летний ребенок был уже мертв. По словам родителей, малыш умер от приступа бронхиальной астмы.
Прочитана: 6126 раз
|Общество
|01.01.2018 09:46
Четвероногие напарники стали главными героями новогоднего видеопоздравления сотрудников ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщает ИА “Высота 102”. Оказалось, служебные собаки не только помогают ловить преступников, но и не прочь повеселить окружающих своими выходками.
Прочитана: 6309 раз
|Общество
|01.01.2018 09:36
Ушастые и глазастые, милые и грозные, вальяжные и резвые – они такие разные, но все невероятно обаятельные! ИА «Высота 102» представляет вниманию читателей «собачий рай» волгоградских политиков, в семьях которых живет главный символ 2018 года – у кого-то один, а у кого-то сразу несколько. Представленные снимки – работа фотографа Романа Юкляевского. В начале нового года в Волгограде будет организована фотовыставка, главными героями которой станут любимые питомцы известных волгоградских политиков. С собаками все ясно, но... Нам показалось, или здесь пробежала кошка?... Смотрите скорее фоторепортаж! Виталий Лихачев, глава администрации...
Прочитана: 6419 раз
|Здравоохранение
|01.01.2018 09:34
В перинатальном центре Волгограда за минувшие сутки появилось на свет 7 новых граждан: 4 мальчика и 3 девочки. Об этом ИА «Высота 102» сообщил сегодня заместитель главного врача центра Андрей Середин. Все дети и их мамы чувствуют себя хорошо. По словам Середина, первая девочка родилась в 23.05, почти за час до боя курантов. С начала года в Волгоградском областном клиническом перинатальном центре №2 родилось 4 тыс. 667 детей, а всего с момента открытия перинатального центра в 2010-2016 г.г. медицинский персонал принял 21 тыс. 958 родов....
Прочитана: 2310 раз
|Общество
|31.12.2017 19:06
Особым поводом для гордости волгоградцев, отправившихся встречать новый год в Москву, стала возможность увидеть на Манежной площади силуэт знаменитой статуи «Родина-Мать зовет!». Главная достопримечательность Волгограда стала частью инсталляции, посвященной городам – организаторам ЧМ-2018. Фотографию в редакцию ИА «Высота 102» прислали читатели, которые в преддверии новогодней ночи решили поделиться с земляками положительными эмоциями. Величественный символ города-героя Волгограда действительно впечатляюще смотрится на фоне московского Кремля.
Прочитана: 9469 раз
|Общество
|31.12.2017 18:03
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам
Уважаемые волгоградцы, читатели и зрители ИА «Высота 102»! Уходящий 2017 год внес много нового в нашу жизнь, отдельные события были приятны и радовали нас, другие - разочаровывали и огорчали. В любом случае, год Петуха подходит к концу. Впереди — новый 2018 год, год Собаки. ...
Прочитана: 12455 раз
|Общество
|31.12.2017 17:50
Депутат Волгоградской городской думы АндреЙ Гимбатов поздравляет всех волгоградцев, гостей города-героя и жителей региона с наступающим новым годом: «Пусть в новом году ваши близкие будут рядом, ваши дети радуют вас своими успехами, ваши родители будут здоровы. В 2018 году россиянам предстоит выбрать президента страны, жителям Волгоградской области – решить на референдуме, по какому времени жить нашему региону. Давайте не останемся в стороне от этих важных для нашей области, нашей страны событий. Уверен, вместе мы можем добиться многого, сделать наш город лучше, красивее, комфортнее для жизни. Главное – не оставаться равнодушными! Счастья, здоровья и доброго нового года!».
Прочитана: 1727 раз
|Аналитика
|31.12.2017 17:05
Прощаясь с 2017 годом, журналисты информационного агентства «Высота 102» вспомнили самые резонансные события и темы, которые в разные месяцы были в «топе» новостей Волгоградской области.
Прочитана: 28317 раз
1 января 10:03
1 января 09:34
31 декабря 18:03
31 декабря 17:50
31 декабря 14:27
31 декабря 11:35
Общество
1 января 09:37
31 декабря 18:03
31 декабря 17:50
31 декабря 14:27
31 декабря 11:35
30 декабря 18:06
30 декабря 17:24
30 декабря 06:41
30 декабря 06:24
29 декабря 20:24
29 декабря 16:45
29 декабря 16:35
29 декабря 14:41
29 декабря 12:30
29 декабря 11:17
29 декабря 11:02
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 2 Января, Вт
Волгоград
Пасмурно, температура 0..-2 С, давление 753..755 мм рт.ст., ветер Восточный, 3 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
2 Января, Вт
|1 $
|57.6002 руб.
|1 €
|68.8668 руб.
|1 GBP
|77.6739 руб.
|1 CHF
|58.9743 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам54
Просмотров: 11842
Просмотров: 4252
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +75 / 4-
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам54
Рекомендации: +73 / 13-
Рекомендации: +72 / 9-
Рекомендации: +64 / 1-
Рекомендации: +64 / 6-
Рекомендации: +63 / 16-
Рекомендации: +62 / 5-
Рекомендации: +60 / 2-
Рекомендации: +60 / 6-
Рекомендации: +54 / 4-