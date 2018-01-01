Люди Волгограда и области, которые нас вдохновляли в 2017 году

Редакция ИА «Высота 102», прощаясь с 2017 годом, вспомнила героев репортажей, которые в наше непростое время находят в себе силы идти против ветра, исполнять свои мечты, оставаться верными профессии, помогать беззащитным и просто жить по совести.









Девятого ребенка в 2017 году родила жительница Нехаевского района Елена Мещерякова. Новорожденную девочку назвали Викторией. После торжественной церемонии выписки из волгоградского областного клинического перинатального центра №2 немногословные супруги Мещеряковы выразили уверенность, что достойно справятся с воспитанием всех своих детей - теперь это 7 сыновей и 2 дочки. В большой семье из глубинки Волгоградской области привыкли много работать, не жаловаться и не ждать чьей-либо помощи. И, кстати, многодетная мама находится в отличной физической форме.













У сотрудников экстренных служб в Волгоградской области в 2017 году выдались по-настоящему жаркие весна и лето. В середине мая спасатели и пожарные помогали в разборе завалов дома на Университетском проспекте в Советском районе и первыми пришли на помощь пострадавшим. А затем была череда масштабных пожаров - огонь пронесся по многим районам Волгоградской области. Для ликвидации опасной ситуации была успешно скоординирована работа МЧС, медиков, полиции и других структур. В результате 1-го сентября уроки мужества для волгоградских школьников были посвящены крутым парням, которые справились с бедой - настоящий профессионализм и бесстрашие всегда вдохновляют.













Проживающему в Волгограде участнику московского парада 1941 года, кавалеру пяти орденов Красной Звезды Михаилу Васильевичу Терещенко в 2017 году исполнилось 95 лет. Сирота, выросший в детском доме, познавший голод и невзгоды, смог достойно пройти все испытания. Ветеран более чем скромно отметил большой юбилей, но зато зажигательно выступил на открытии международной научно-практической конференции в музее-панораме «Сталинградская битва». В своей вдохновляющей на подвиги речи он рассказал почти всю историю войны, без запинки назвал даты главных операций и буквально зарядил энергией представителей научного сообщества. Ему аплодировали стоя.













Волжане Сергей и Елена Любимовы каждые выходные устраивают бесплатную раздачу горячей еды горожанам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Десятки людей, у которых зачастую ничего нет на обед, с благодарностью угощаются гречневой кашей с овощами и компотом. Супруги Любимовы организовали свой фонд «Благо Дарю» - в доброе дело они вложили собственные средства и готовы принять помощь спонсоров в организации бесплатных обедов.









Волгоградцы разных поколений, выступающие за развитие в городе инфраструктуры для двухколесного транспорта, провели в этом году вдохновляющий ночной велопарад. Более 700 человек дружно проехали по первой продольной магистрали - от театра Царицынская опера до площади Советской, показав, что ради позитивных изменений в образе жизни земляков готовы крутить педали в любое время суток.













Покорить Эверест и развернуть на самой высокой вершине мира флаг Волгоградской области удалось в этом году Олегу Савченко. Бывший депутат Госдумы от региона сделал то, о чем большинство из нас мечтает, добавляя слово «никогда». Операция российских альпинистов в «зоне смерти» по капсулированию тел погибших в разные годы путешественников получила международный резонанс. А сам Олег Савченко, пройдя сложный период подготовки к восхождению, опасный путь к вершине, а затем вниз - в базовый лагерь, благополучно вернулся домой и тут же начал строить планы покорения самой высокой горы Северной Америки.









Пример отношения к своему здоровью подавали в 2017 году жители Волгограда, которые ежедневно выходили на центральную набережную для зарядки или пробежки. Утро в спортивном стиле ежедневно начинают десятки горожан самых разных возрастов и рангов. Журналистами ИА «Высота 102» на набережной не раз был замечен и глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, сделавший акцент на регулярных велосипедных кроссах. Такое желание вести активный образ жизни, умение заставить себя встать пораньше и начать день бодро, конечно, вдохновляет.



