



Сегодня Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отказал предпринимателю, владельцу пристроек к ЦУМу Волгограда в иске к приставам-исполнителям. Как сообщает ИА «Высота 102», коммерсанту Владимиру Еременко не удалось отменить постановления о сносе принадлежащих ему объектов и приведении фасада Центрального универмага в исторический вид. Решение суда первой инстанции по этому делу вынесено еще в октябре текущего года, но было обжаловано собственником пристроек. Сносу подлежат три сооружения, одно из которых – четырехэтажное, еще два – одноэтажных. Общая площадь незаконных строений, которые навредили фасаду объекта культурного наследия, - почти 1700 квадратных метров.

Напомним, что здание Центрального универмага в Волгограде имеет статус памятника истории общегосударственного (федерального) значения. В период Сталинградской битвы в этом здании произошло важное историческое событие: в его подвалах 31 января 1943 года был пленен командующий 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршал Паулюс и офицеры его штаба.

Согласно материалам дела, предприниматель Еременко в 2010 году приобрел спорные объекты по договору купли-продажи у Евгения Кривцова – сына бывшего владельца универмага. В настоящее время земельный участок и часть здания находятся в федеральной собственности.



