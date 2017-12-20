В Волгоградской области подготовят 3500 общественных наблюдателей к выборам президента России, заявили ИА «Высота 102» в общественной палате региона. «Каждая участковая избирательная комиссия будет представлена минимум двумя общественными наблюдателями, - пояснили в палате. – Эти наблюдатели должны являться представителями общественных организаций, причем тех, которые будут иметь соглашение с общественной палатой области».

Готовить таких общественных наблюдателей будут на базе общественной палаты с привлечением специалистов волгоградской областной избирательной комиссии, с которой палата подписала соглашение о сотрудничестве. Каждый общественный наблюдатель получит соответствующее удостоверение, подтверждающее его правовой статус.



