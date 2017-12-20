В Волгограде засияла огнями главная елка











Сегодня на площади Павших борцов засияла огнями главная елка Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», светодиодная подсветка включена и на новой композиции, установленной рядом с елкой – «Сапоги». В администрации Волгограда, между тем, обещают волгоградцам другие световые сюрпризы. Так, на пересечении Аллеи Героев и проспекта Ленина установлена 12-метровая светодиодная ель, усыпанная шарами золотого и серебряного цветов. В Комсомольском саду, где расположится резиденция Деда Мороза, появятся световые декорации «камин», «трон», «кот на подушке». На перекрестке улицы Комсомольской и проспекта имени Ленина в канун нового года волгоградцы увидят светящуюся надпись «2018», где цифра «0», напоминающая елочный шар, будет выполнена в виде арки. Комсомольский мост по обеим сторонам украсят ажурные консоли «жемчуг» – конструкции представляют собой белые снежинки и разноцветные круги, декорированные мишурой и ёлочными шарами. Праздничное оформление, закупленное для путепровода в прошлом году, будет размещено вдоль ул. Хиросимы.

Новые декорации украсят и главную аллею города. Под звездным небом Аллеи Героев расположатся консоли «шляпка» в виде ажурного головного убора с подвешенными снизу елочными игрушками и светодиодной гирляндой.

К слову, те светодиодные композиции, которые в прошлые годы украшали центральные бульвары и аллеи, теперь будут радовать горожан в других районах столицы региона. Как подчеркивают специалисты, праздничные композиции выполнены из современных материалов и могут работать при любых условиях и в любую погоду.



