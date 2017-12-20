В рейтинге качества жизни Астрахань обогнала Волгоград

Астраханская область заняла 234-е место из возможных 250 в рейтинге, который составили специалисты Domofond.ru. Как сообщает ИА "Астрахань 24", эксперты выясняли, как люди оценивают качество жизни в своих городах. Всего в опросе приняли участие более 258 тысяч россиян, которые оценивали по 5-балльной шкале утверждения: о безопасности: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в тёмное время суток»; о чистоте: «В моём районе чисто, мусор убирают своевременно»; об экологии: «В моём районе достаточно зелени и чистый свежий воздух»; об общественном транспорте: «Меня устраивает работа общественного транспорта в моём районе»; о магазинах и рынках: «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом» и другое.

По итогам опроса оказалось, что жители Астраханской области оценивают жизнь в регионе более положительно, чем волгоградцы. В рейтинге соседний регион находится фактически на 11 позиций ниже. При этом Волгоград – единственный город-миллионник, вошедший по итогам опроса в список как аутсайдер по всем показателям. Он получил низшие оценки жителей не только в общем рейтинге, но и по 3 критериям: «Экология» (2,3), «Чистота» (2,2) и «Безопасность» (2,8). Жители города пожаловались на «кривые разбитые дороги», «отвратительное состояние тротуаров», «отсутствие зелёных зон отдыха», «криминогенную обстановку» и «плохую работу коммунальных служб».