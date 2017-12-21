Делегаты XVII съезда партии «Единая Россия» от Волгоградской области отправились в Москву





Сегодня делегаты и участники съезда партии «Единая Россия» от Волгоградской области отправились в Москву на XVII Cъезд «Единой России». Как сообщает ИА «Высота 102», всего от региона в съезде, который пройдет 22-23 декабря, примут участие более 20 человек. Делегатами на региональной конференции «ЕР» избраны семеро человек – по традиции это руководители местных отделений партии. Это Галина Алексеева, Камчат Даурембекова, Ольга Костякова, Марина Лисицкая, Евгений Самохвалов, Светлана Сикидина, Нина Холинова.













В качестве приглашенных гостей на съезде волгоградский регион представят губернатор Андрей Бочаров, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев, председатель областной думы Николай Семисотов, секретарь реготделения «Единой России» Сергей Горняков, его заместитель по проектной работе Сергей Булгаков, руководитель Волгоградской приемной лидера партии Владлен Колесников и члены регионального исполкома «ЕР».

На предстоящем съезде партия примет заявление о поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты. Глава государства, напомним, заявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем. Тем не менее, «Единая Россия» выразила готовность помочь Путину в сборе подписей избирателей и в самой кампании.

Съезд «Единой России», который пройдет в павильонах ВДНХ, представит и свою выставку – достижений партийных проектов. Однако на знакомство с экспозициями у делегатов будет не так много времени, поскольку их будут ждать дискуссионные площадки. Всего их семь: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава». По итогам обсуждения, как пояснили информагентству в пресс-службе реготделения «Единой России», пройдет заседание комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

Один из главных вопросов, который планируется обсудить на съезде, - утверждение основной модели праймериз. Предварительное внутрипартийное голосование в будущем году пройдет и в Волгоградской области. По итогам праймериз «Единая Россия» утвердит список кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы. Также планируется оптимизация партийных проектов. Кроме того, согласно уставу партии, пройдет ротация генерального совета «ЕР», которая составит не менее 15%.

Озвученные на главном партийном форуме кадровые решения, возможно, коснутся и Волгоградской области. Так, по сведениям ИА «Высота 102», один из представителей региона может войти в руководящий состав межрегионального координационного совета партии власти.



