«Ростелеком» получил лицензию на новый вид деятельности в сфере информационной безопасности

«Ростелеком» получил лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России на новый вид деятельности по технической защите конфиденциальной информации– «услуги по мониторингу информационной безопасности средств и систем информатизации». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на основании лицензии «Ростелеком» может осуществлять весь комплекс услуг информационный безопасности: удаленный и круглосуточный мониторинг, управление информационной безопасностью и обеспечение защиты клиента от киберугроз в режиме реального времени (24х7) на базе Security Operation Center (SOC).

Услуга будет включать в себя сбор событий ИБ из различных систем клиента. Данные будут поступать в SOC «Ростелекома» по защищенным каналам связи и в дальнейшем обрабатываться – как автоматически, так и вручную аналитиками SOC. Подробный анализ позволит не только получать полную информацию о состоянии сети клиента, но и своевременно выделять из потока событий действительно значимые угрозы и предотвращать их, не допуская развития негативных сценариев для информационных систем заказчиков.

«SOC «Ростелекома» был создан несколько лет назад для отработки инцидентов на собственной сети и внутренних проектах оператора. Экспертиза, накопленная в ходе ежедневной работы по отражению киберугроз, круглосуточный мониторинг сети и использование мощных программно-аппаратных решений и технологических платформ позволят «Ростелекому» стать одним из лидеров в сфере ИБ», – отметил Директор продуктового офиса «Информационная безопасность» ПАО «Ростелеком» Станислав Барташевич.



