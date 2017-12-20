В Волгоградской области замглавы администрации поселка Средняя Ахтуба будут судить за взятку коттеджем

Первые автолюбители смогли сегодня проехать из Волжского в сторону Волгограда по новому мосту через реку Ахтуба, который строился несколько лет. Как сообщает ИА "Высота 102", специально на это событие сегодня в Волгоград прибыл министр транспорта России Максим Соколов. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым они открыли движение по новому транспортному объекту, который, напомним, является вторым пусковым комплексом мостового перехода через Волгу. Изначально его планировали сдать в конце 2015 года. Однако сроки были нарушены, возникли сложности с генподрядчиком - ПАО "Волгомост". После разрешения всех проблем, в том числе и с бюджетным финансированием, работы на объекте активизировались. Так, с...