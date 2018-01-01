Волгоградские волонтеры: на посту по зову сердца и совести

Они совершенно разные: и по возрасту, и по роду занятий, и по увлечениям. Но их объединяет одно: они всегда готовы прийти на помощь. И они помогают. И делают свою работу, которую они считают своим гражданским долгом и зовом совести, подчас незаметно, не считая это чем-то экстраординарным, заслуживающим публичности и красивых слов. Но в нашем обществе волонтеры уже давно заслужили почетное место и стали неотъемлемой частью этого общества. Неслучайно наступивший 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера. Кто же они, нынешние и будущие герои?





Волонтеры в поиске пропавших без вести









В ушедшем году волонтеры оказывали помощь правоохранителям в розыске пропавших без вести. Громкие преступления прошлого года – убийство 5-летней Сони Четвертновой в Калаче-на-Дону и двух жительниц Волжского – Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой, в раскрытии которых принимали участие калачевские и волжские волонтеры. Добровольцы расклеивали объявления с фотографиями пропавших, прочесывали улицы, парки, мусорные свалки и работали в тесной связке с правоохранителями. Побывавший в Волгограде с визитом в конце прошлого года председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил нескольких волонтеров из Калача-на-Дону медалями «За содействие», отметив роль этого движения в раскрытии тяжких преступлений.

Волжские волонтеры из группы Road Help также несколько дней пытались найти пропавших Дарью Лабутину и Ольгу Шапошникову, с которыми, как потом выяснилось, зверски расправился 31-летний Александр Масленников. Если бы убийца после совершения преступления остался в городе, под ним горела бы земля: фотографиями подозреваемого были обклеены буквально все столбы, дома, магазины, остановки и т.д. Когда подозрения в убийстве девушек стали подтверждаться, ребята в буквальном смысле слова подняли землю в парках, на окраинах города, пытаясь найти следы преступления. Как рассказывали ребята, большую помощь в их поисках оказывали предприниматели: кто-то обеспечивал их питанием, кто-то – лопатами, резиновыми сапогами и т.д. Эта беда по-настоящему объединила всех, кто неравнодушен к чужому горю.





Волонтеры и четвероногие питомцы









Сегодня в Волгоградской области десятки и даже сотни волонтеров занимаются оказанием помощи бездомным животным. Защитники братьев наших меньших пытаются убедить власти, что уничтожение бездомных животных – это не решение проблемы регулирования численности собак и кошек, а на миллионы рублей, которые ежегодно выделяются на негуманное уничтожение животных, можно было построить приюты, где бы проводилась стерилизация кошек и собак в целях исключения их агрессивности и их адаптация в условиях мегаполиса. Сегодня многие волонтеры содержат на свои собственные средства и пожертвования частные приюты, питомцам которых пытаются найти хозяев. Многофункциональный центр помощи бездомным животным, например, мечтают создать волонтеры из Красноармейского района Волгограда. По задумке защитников животных, такой центр мог бы стать не только местом передержки животных, оказания им медицинской помощи, но и площадкой для занятий с детьми-инвалидами. Однако пока это только в мечтах: только на выкуп подходящего помещения необходимо несколько миллионов рублей, еще немалая сумма понадобится на ремонт. На помощь же местных властей рассчитывать не приходится.





Волонтеры и дети



Сегодня без волонтеров невозможно представить ни один благотворительный фонд. Именно добровольные помощники – это тот самый столп, на котором строится эта работа. Например, волонтеры фонда «Дети в беде», которым руководит Галина Морозова, оказывают помощь подопечным в буквальном смысле слова, кто чем и как может. Кто-то предоставляет свой личный автомобиль для перевозки больных детишек, кто-то готов сделать ремонт в офисе фонда, кто-то организует ярмарки по продаже поделок, вырученные средства от которых идут на сбор помощи нуждающимся в операциях или лечении. Волонтеры фонда организуют праздники для детишек в больницах, новогодние представления, сбор пожертвований и подарков для нуждающихся в особом внимании подопечных. Многие добровольцы даже не хотят называть своих имен и не считают, что делают что-то особенное.







Волонтеры ЧМ-2018









Хотя чемпионат мира будет только летом, весь прошлый год волонтеры, которые будут работать в городе во время проведения мундиаля, готовились к этому событию. Всего в Волгограде будут работать во время ЧМ-2018 около трех тысяч добровольцев. Волгоградских волонтеров готовят по следующим направлениям: работа с командами, транспорт, взаимодействие со СМИ, протокол, лингвистические услуги, медицинское обслуживание и допинг-контроль, сервисы для зрителей и т.д. Добровольцев обучают особенностям взаимодействия с различными группами гостей, кодекса волонтера, алгоритмов поведения в различных ситуациях, также все они должны иметь багаж знаний про историю города и достопримечательных мест города-героя. Ведь им всем предстоит нелегкий экзамен летом 2018 года, когда в наш город приедут десятки тысяч гостей из разных уголков мира.



