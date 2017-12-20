В Волгограде семейная пара угнала кредитный автомобиль у банка

Собственную машину, изъятую за неуплату кредита, угнала семейная пара в Волгограде. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне днем со стоянки на улице Ткачева была угнана “Hyundai Solaris”.

Позже автомобиль был найден во дворе многоквартирного дома в Дзержинском районе. Как выяснилось, транспорт угнали его бывшие владельцы - 27-летняя женщина и 49-летний мужчина. Установлено, что иномарка была куплена женщиной в кредит, который она не выплачивала. По решению суда “Hyundai” отдали банку, но волгоградка решила вернуть себе авто.

С сожителем они пришли на стоянку, вооружившись комплектом запасных ключей, и угнали машину. Затем припарковали ее в Дзержинском районе, чтобы затем забрать. Теперь подельникам грозит до семи лет лишения свободы за угон.







