|Происшествия
|20.12.2017 14:27
В Волгограде семейная пара угнала кредитный автомобиль у банка
Собственную машину, изъятую за неуплату кредита, угнала семейная пара в Волгограде. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, накануне днем со стоянки на улице Ткачева была угнана “Hyundai Solaris”.
Позже автомобиль был найден во дворе многоквартирного дома в Дзержинском районе. Как выяснилось, транспорт угнали его бывшие владельцы - 27-летняя женщина и 49-летний мужчина. Установлено, что иномарка была куплена женщиной в кредит, который она не выплачивала. По решению суда “Hyundai” отдали банку, но волгоградка решила вернуть себе авто.
С сожителем они пришли на стоянку, вооружившись комплектом запасных ключей, и угнали машину. Затем припарковали ее в Дзержинском районе, чтобы затем забрать. Теперь подельникам грозит до семи лет лишения свободы за угон.
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Сегодня, несмотря на неприветливую погоду и воскресный день, жители 110-го квартала, в который входят дома №31, 33, 35,...
|Газетный киоск
|20.12.2017 16:56
Астраханская область заняла 234-е место из возможных 250 в рейтинге, который составили специалисты Domofond.ru. Как сообщает ИА "Астрахань 24", эксперты выясняли, как люди оценивают качество жизни в своих городах. Всего в опросе приняли участие более 258 тысяч россиян, которые оценивали по 5-балльной шкале утверждения: о безопасности: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в тёмное время суток»; о чистоте: «В моём районе чисто, мусор убирают своевременно»; об экологии: «В моём районе достаточно зелени и чистый свежий воздух»; об общественном транспорте: «Меня...
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|Расследования
|20.12.2017 16:13
Более миллиона рублей компенсации за изъятую у Антонины Лебедевой аварийную квартиру должна выплатить администрация Волгограда, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы областного суда. В 2012 году ее дом на улице Вучетича был признан аварийным и подлежащим сносу. В феврале 2015 горадминистрация приняла решение о выкупе квартиры, но женщину не устроила цена. Она обратилась в Центральный районный суд с просьбой назначить компенсацию в 1 350 000 рублей. Райсуд постановил выплатить ей 1 116 600 рублей. Сегодня областная инстанция, сумму компенсации оставила прежней. Решение суда вступило в законную силу.
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|Политика
|20.12.2017 15:36
На последнее в 2017 году плановое заседание Волгоградской облдумы депутаты припасли немало любопытных законопроектов. Как сообщает ИА «Высота 102», только в основной повестке заседания, которое состоится завтра, 21 декабря, значатся 42 вопроса. Одним из самых знаковых станет принятие проекта постановления о назначении даты референдума, посвященного теме перевода стрелок часов, на день выборов президента России – 18 марта 2018 года. Народному голосованию будет посвящен и еще один вопрос, включенный в повестку дня парламентского слушания. Речь идет о поправках в закон об областном референдуме, предусматривающих, в частности, отмену голосования по открепительным удостоверениям. Предстоит нардепам на исходе парламентского года решить и...
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|Расследования
|20.12.2017 15:34
20 тысяч рублей штрафа заплатит предприниматель из Старополтавского района, нанявший на работу бывшую сотрудницу районного отдела службы судебных приставов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, индивидуальный предприниматель, подсобивший в трудоустройстве бывшей госслужащей, не уведомил об этом в десятидневный срок ее прежнего работодателя. В результате прокурорской проверки было возбуждено дело об административном нарушении.
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|Телеком
|20.12.2017 15:16
«Ростелеком» получил лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России на новый вид деятельности по технической защите конфиденциальной информации– «услуги по мониторингу информационной безопасности средств и систем информатизации». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на основании лицензии «Ростелеком» может осуществлять весь комплекс услуг информационный безопасности: удаленный и круглосуточный мониторинг, управление информационной безопасностью и обеспечение защиты клиента от киберугроз в режиме реального времени (24х7) на базе Security Operation Center (SOC). Услуга будет включать в себя сбор событий ИБ из различных систем клиента. Данные будут поступать в SOC «Ростелекома» по защищенным каналам связи и в дальнейшем обрабатываться – как...
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|Происшествия
|20.12.2017 14:42
В Волгоградской области замглавы администрации поселка Средняя Ахтуба будут судить за взятку коттеджем
Бывший замглавы администрации поселка Средняя Ахтуба Василий Соколов предстанет перед судом за взятку, злоупотребление полномочиями и служебный подлог. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, чиновника обвиняют в получении от руководства одной из подрядных организаций взятки в 259 тысяч рублей. Именно во столько оценили эксперты услуги по строительству личного коттеджа, оказанные ему. За это чиновник должен был принять и подписать акты о строительстве трех многоквартирных домов по целевой программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". При этом "на бумаге" объем работ был явно завышен. Ущерб государству превысил 1,5 миллиона рублей. Сейчас...
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|Общество
|20.12.2017 14:16 (Обновлено: 20.12.2017 14:59)
Администрация Волжского согласовала акцию «Советский, Красный Дед Мороз», которую намерены провести коммунисты города в это воскресенье. Как сообщили ИА «Высота 102» в горкоме КПРФ, цель митинга – поздравление жителей с Новым годом, раздача детям сладких подарков и самое главное – защита образа Деда Мороза. Так, рассказали в горкоме, поводом для акции стали попытки «демонизировать» старого, доброго волшебника, тогда как именно «наш, советский Красный Дед Мороз, а не его заокеанский прообраз – это неотъемлемая часть нашей истории». Также волжские коммунисты против того, чтобы на Деде Морозе и Снегурочке делали бизнес, зарабатывая на поздравлениях детей. «Раньше с этой ролью прекрасно справлялись воспитатели...
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|Расследования
|20.12.2017 13:52
Учредитель ООО "Волго-Донское судовое агентство" Олег Закутнев приговорен к 7 годам лишения свободы за мошенничество и преднамеренное банкротство предприятия, сообщает ИА "Высота 102". По данным Приволжского управления МВД России на транспорте и Генеральной прокуратуры РФ, действия Закутнева нанесли компании убытки в 545 миллионов рублей и привели фирму к банкротству. Также экс-учредителя обвинили в хищении, совершенном под предлогом торговой операции, 113,6 миллиона рублей у другой коммерческой организации. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Напомним, что в сентябре 2 года колонии общего режима получил его сообщник бывший руководитель фирмы Александр Филиппов. Его осудили за преднамеренное банкротство. Известно что Филиппов...
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|Общество
|20.12.2017 13:24
Первые автолюбители смогли сегодня проехать из Волжского в сторону Волгограда по новому мосту через реку Ахтуба, который строился несколько лет. Как сообщает ИА "Высота 102", специально на это событие сегодня в Волгоград прибыл министр транспорта России Максим Соколов. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым они открыли движение по новому транспортному объекту, который, напомним, является вторым пусковым комплексом мостового перехода через Волгу. Изначально его планировали сдать в конце 2015 года. Однако сроки были нарушены, возникли сложности с генподрядчиком - ПАО "Волгомост". После разрешения всех проблем, в том числе и с бюджетным финансированием, работы на объекте активизировались. Так, с...
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|Общество
|20.12.2017 13:09
Жительница Волгограда, получившая тяжелые травмы после падения в автобусе, отсудила у ГУП «Волгоградавтотранс» компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Волгограда, инцидент произошел в июле 2016 года: из-за резкого торможения автобуса женщина упала в салоне и получила телесные повреждения, впоследствии расцененные как причинившие тяжкий вред здоровью. Представители ГУП «Волгоградавтотранс» и водитель автобуса исковые требования пострадавшей волгоградки не признали. Так, они заявили, что гражданская ответственность предприятия как перевозчика застрахована в АО «СОГАЗ». Также ответчики утверждали, что фактически ДТП не было, а автобус затормозил вынужденно, чтобы избежать столкновения с подрезавшей его...
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|Общество
|20.12.2017 12:03 (Обновлено: 20.12.2017 13:30)
Несколько минут назад в Волгоград регулярным рейсом из Москвы прибыл министр транспорта России Максим Соколов. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня он примет участие в открытии движения по новому мосту через реку Ахтуба. Этот объект, напомним, является вторым пусковым комплексом мостового перехода через Волгу и возводится за счет федеральных средств. В ходе рабочего визита Максим Соколов также планирует осмотреть в Волгограде и другие транспортные объекты, которые были недавно отремонтированы или построены. Так, уже в аэропорту министр транспорта России осмотрел новую взлетно-посадочную полосу и перрон, построенные к ЧМ-2018. Прошел он через строящийся терминал внутренних линий, отметив, что "все работы идут по...
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|Общество
|20.12.2017 11:43
Сегодня органы госбезопасности России отмечают 100 лет со дня создания. 20 декабря 1917 года была организована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров. Ее председателем стал Феликс Дзержинский. За прошедший век органы безопасности страны меняли название – НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ, однако задачи у них оставались прежними – защита суверенитета и территориальной целостности страны, борьба с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств. В советские времена 20 декабря было неформальным праздником, который назывался Днем чекиста. После распада СССР традиция чествования силовиков сохранилась в России. В современных условиях, наряду с выполнением традиционных для данных спецслужб функций...
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|Происшествия
|20.12.2017 11:41
19-летнего любителя быстрой езды задержали полицейские в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером на пересечении улиц Карбышева и Королева лихач на машине "Mercedes-Benz" несколько раз развернулся на одном месте на дороге с односторонним движением и уехал. Известно, что перед своим "выступлением" нарушитель ПДД снял с машины номера, чтобы уйти от ответственности за свой поступок. Теперь ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
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|Расследования
|20.12.2017 11:27
К четырем годам колонии-поселения приговорили Антона Трубачева за ДТП, в котором погиб сотрудник МЧС, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы областного суда. По материалам дела, трагедия произошла на трассе "Средняя Ахтуба – Краснослободск" днем 17 декабря 2016 года. Виталий Зазулин, водитель местной пожарной части, ехал с двумя пассажирами на своей машине "ВАЗ-2112". Внезапно ему на встречу вылетел "Hyundai Getz". Избегая столкновения спасатель, который был опытным водителем, попытался увести свою машину в сторону, но ему не хватило буквально долей секунды. Таким маневром Виталий спас своих спутников, но заплатил за это своей жизнью. При аварии отечественную легковушку сильно покорежило....
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|Общество
|20.12.2017 11:22
В администрации Волгограда приступили к подготовке документа планирования регулярных перевозок пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом на пятилетний период. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное главой администрации Волгограда, во главу угла в документе вновь поставлены цели формирования оптимальной сети маршрутов регулярных перевозок, обеспечение доступности транспортных услуг, совершенствование транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности транспортного обслуживания. При этом новая транспортная схема не будет статичной: какие-то маршруты будут исключаться, какие-то – добавляться, это будет зависеть от строительства новых районов жилой застройки, изменений пассажиропотока и других обстоятельств. Ответственным за подготовку документа назначен заместитель главы администрации города Сергей Разумный. ...
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В Волгограде семейная пара угнала кредитный автомобиль у банка 14
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