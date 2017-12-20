



На последнее в 2017 году плановое заседание Волгоградской облдумы депутаты припасли немало любопытных законопроектов. Как сообщает ИА «Высота 102», только в основной повестке заседания, которое состоится завтра, 21 декабря, значатся 42 вопроса. Одним из самых знаковых станет принятие проекта постановления о назначении даты референдума, посвященного теме перевода стрелок часов, на день выборов президента России – 18 марта 2018 года. Народному голосованию будет посвящен и еще один вопрос, включенный в повестку дня парламентского слушания. Речь идет о поправках в закон об областном референдуме, предусматривающих, в частности, отмену голосования по открепительным удостоверениям.

Предстоит нардепам на исходе парламентского года решить и один кадровый вопрос. На минувшей неделе губернатор внес в облдуму кандидатуру Нины Болдыревой на пост уполномоченного по правам ребенка в регионе. Данную государственную должность она замещает уже семь лет. Пикантность ситуации в том, что к госпоже Болдыревой у депутатского корпуса не единожды находились вопросы и нарекания. В частности, законодатели призывали омбудсмена к более активной, неформальной работе и повышению содержательности своих ежегодных отчетов перед областной думой. Как относятся думцы к пролонгации полномочий правозащитницы и как распределятся голоса при голосовании – станет известно завтра.

По итогам последнего в этом году заседания облдумы ожидается серьезная корректировка главного регионального закона в сфере инвестиций. Смысл документа – в предоставлении крупным инвесторам в аренду земельных участков без проведения торгов. Утвержденные критерии признания проектов масштабными и достойными преференций, как выяснилось, невыполнимы. Так, одно из основных требований к застройщикам жилых комплексов в Волгограде и Волжском – введение в эксплуатацию не менее 400 тысяч квадратных метров жилья. Однако, как показала практика, местные застройщики пока неспособны на такие «подвиги». Комитет строительства Волгоградской области выступил с инициативой о снижении в четыре раза суммарного объема жилья, которое должны построить инвесторы, претендующие на преференции.

Сразу несколько пунктов повестки дня думского заседания посвящено поправкам в кодекс об административных правонарушениях. Так, депутаты облдумы намерены поддержать федеральную законодательную инициативу о введении жестких мер наказания к билетным спекулянтам на чемпионате мира по футболу 2018 года. Максимальная сумма штрафа за подобные махинации – 1,5 млн рублей, минимальная - 50 тысяч рублей. Еще одна поправка в КоАП РФ, которую предлагают одобрить в облдуме, касаются введения предельно допустимой концентрации наркотических веществ в крови водителей. Инициатива на первый взгляд может показаться весьма неоднозначной, но никаких послаблений гражданам за управлением авто в состоянии наркотического опьянения эти новшества явно не сулят.

Проблемы обманутых дольщиков также прозвучат на грядущем думском заседании. Законодатели подготовили проект обращения к руководителям трех ведущих банков России ( «Сбербанк», «Россельхозбанк», «ВТБ») с просьбой о реструктуризации ипотечных займов, выданных гражданам, которые вложили деньги в долгострои. В реестре обманутых дольщиков на территории Волгоградской области официально числятся 776 жителей. Всего же в регионе проблемными являются 46 многоквартирных домов, сроки сдачи которых давно истекли.



