Учредитель ООО "Волго-Донское судовое агентство" Олег Закутнев приговорен к 7 годам лишения свободы за мошенничество и преднамеренное банкротство предприятия, сообщает ИА "Высота 102". По данным Приволжского управления МВД России на транспорте и Генеральной прокуратуры РФ, действия Закутнева нанесли компании убытки в 545 миллионов рублей и привели фирму к банкротству. Также экс-учредителя обвинили в хищении, совершенном под предлогом торговой операции, 113,6 миллиона рублей у другой коммерческой организации. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, что в сентябре 2 года колонии общего режима получил его сообщник бывший руководитель фирмы Александр Филиппов. Его осудили за преднамеренное банкротство. Известно что Филиппов с подельником создавали аффилированные организации, которыми руководили их родственники и близкие знакомые. С "родственными фирмами" заключались сделки на невыгодных для агентства условиях. В итоге ВДСА задолжало кредиторам свыше 1 млрд 300 млн рублей.







