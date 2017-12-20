В Волжском на митинг выйдет советский Дед Мороз









Администрация Волжского согласовала акцию «Советский, Красный Дед Мороз», которую намерены провести коммунисты города в это воскресенье. Как сообщили ИА «Высота 102» в горкоме КПРФ, цель митинга – поздравление жителей с Новым годом, раздача детям сладких подарков и самое главное – защита образа Деда Мороза. Так, рассказали в горкоме, поводом для акции стали попытки «демонизировать» старого, доброго волшебника, тогда как именно «наш, советский Красный Дед Мороз, а не его заокеанский прообраз – это неотъемлемая часть нашей истории». Также волжские коммунисты против того, чтобы на Деде Морозе и Снегурочке делали бизнес, зарабатывая на поздравлениях детей. «Раньше с этой ролью прекрасно справлялись воспитатели и педагоги», - подчеркнули организаторы акции. Впрочем, волжские коммунисты, агитируя за советского Деда Мороза, не собираются забывать и про политику. Так, во время акции планируется раздача партийной литературы. Разрешенное количество участников – 100 человек.



