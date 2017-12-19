Автобусное предприятие в Волгограде заплатит за травму пассажирки

Жительница Волгограда, получившая тяжелые травмы после падения в автобусе, отсудила у ГУП «Волгоградавтотранс» компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Волгограда, инцидент произошел в июле 2016 года: из-за резкого торможения автобуса женщина упала в салоне и получила телесные повреждения, впоследствии расцененные как причинившие тяжкий вред здоровью. Представители ГУП «Волгоградавтотранс» и водитель автобуса исковые требования пострадавшей волгоградки не признали. Так, они заявили, что гражданская ответственность предприятия как перевозчика застрахована в АО «СОГАЗ». Также ответчики утверждали, что фактически ДТП не было, а автобус затормозил вынужденно, чтобы избежать столкновения с подрезавшей его легковушкой. Однако суд установил, что вред здоровью женщине был причинен источником повышенной опасности - транспортным средством, собственником которого является ГУП ВО «Волгоградавтотранс». Поэтому исковые требования о компенсации морального вреда удовлетворены в размере 150000 рублей. Решение не вступило в законную силу.



