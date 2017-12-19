В Волгоград прибыл министр транспорта России Максим Соколов

Несколько минут назад в Волгоград регулярным рейсом из Москвы прибыл министр транспорта России Максим Соколов. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня он примет участие в открытии движения по новому мосту через реку Ахтуба. Этот объект, напомним, является вторым пусковым комплексом мостового перехода через Волгу и возводится за счет федеральных средств. В ходе рабочего визита Максим Соколов также планирует осмотреть в Волгограде и другие транспортные объекты, которые были недавно отремонтированы или построены. Так, уже в аэропорту министр транспорта России осмотрел новую взлетно-посадочную полосу и перрон, построенные к ЧМ-2018. Прошел он через строящийся терминал внутренних линий, отметив, что "все работы идут по графику".













Губернатор Андрей Бочаров, встречающий министра в аэропорту, сообщил, что через три дня рабочие уже начнут внутреннюю отделку помещений, а первых пассажиров терминал примет весной 2018 года. "К 9 мая на финал Кубка России по футболу болельщиков и гостей города будем принимать через новый терминал", - заверил губернатор.











