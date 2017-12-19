Первые автолюбители смогли сегодня проехать из Волжского в сторону Волгограда по новому мосту через реку Ахтуба, который строился несколько лет. Как сообщает ИА "Высота 102", специально на это событие сегодня в Волгоград прибыл министр транспорта России Максим Соколов. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым они открыли движение по новому транспортному объекту, который, напомним, является вторым пусковым комплексом мостового перехода через Волгу. Изначально его планировали сдать в конце 2015 года. Однако сроки были нарушены, возникли сложности с генподрядчиком - ПАО "Волгомост". После разрешения всех проблем, в том числе и с бюджетным финансированием, работы на объекте активизировались. Так, с 2014 года на строительство моста через реку Ахтуба было направлено более 4,5 млрд рублей. Это позволило довести его готовность к 2017 году до 76%.

Сегодня движение открыли по так называемой временной схеме: из четырех полос пока действуют только две по причине того, что некоторые дорожные развязки еще не готовы. Полностью достроить объект, а именно все развязки, планируют в 2018 году.

Напомним, общая протяженность нового мостового комплекса с 4 полосами движения - 6,5 км. На возведение объекта понадобилось боле 90 тыс. кубометров бетона и почти 15 тыс. тонн металла. По транспортно-эксплуатационным качествам автодороге присвоена 1 категория. К 2018 году сюда будет подведено электроснабжение, комплекс благоустроят и озеленят.



