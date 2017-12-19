В Волгоградской области полицейские поймали гонщика без номеров

19-летнего любителя быстрой езды задержали полицейские в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером на пересечении улиц Карбышева и Королева лихач на машине "Mercedes-Benz" несколько раз развернулся на одном месте на дороге с односторонним движением и уехал. Известно, что перед своим "выступлением" нарушитель ПДД снял с машины номера, чтобы уйти от ответственности за свой поступок. Теперь ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.