От ВЧК до ФСБ: 100 лет органам госбезопасности

Сегодня органы госбезопасности России отмечают 100 лет со дня создания. 20 декабря 1917 года была организована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров. Ее председателем стал Феликс Дзержинский. За прошедший век органы безопасности страны меняли название – НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ, однако задачи у них оставались прежними – защита суверенитета и территориальной целостности страны, борьба с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств. В советские времена 20 декабря было неформальным праздником, который назывался Днем чекиста. После распада СССР традиция чествования силовиков сохранилась в России.

В современных условиях, наряду с выполнением традиционных для данных спецслужб функций разведки и контрразведки, органы государственной безопасности ведут борьбу с такими социально опасными явлениями, как терроризм, организованная и экономическая преступность, коррупция, наркобизнес. В настоящее время это профессиональный праздник для сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (ФСО) и Главного управления специальных программ Президента РФ. Накануне президент России Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ поздравил с этой датой всех сотрудников и ветеранов этих ведомств.



