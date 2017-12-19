|Расследования
|20.12.2017 11:06
В Волгоградской области вынесли приговор за мошенничество с субсидиями на жилье
К трем годам колонии общего режима приговорили жительницу Котовского района Гоар Ахмади Гасоян за мошенничество с субсидиями. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, по поддельным документам женщина получила из регионального бюджета на строительство дома более 1,4 миллиона рублей. Средства перечислялись в рамках федеральной и региональной целевых программ "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". В январе 2014 года женщина передала в местную администрацию документы с ложными сведениями о ее трудоустройстве в сельской местности, что было необходимым условием для получения субсидии. Все деньги она потратила на строительство дома, на который сейчас наложен арест. Свою вину в совершенном подлоге Гасоян полностью признала.
Расследование уголовного дела вели сотрудники следственного отдела МВД по Котовскому району.
В Волгоградской области полигон "Комус" не спешит исполнять решение суда об очистке соседних земель от отходов
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Сегодня, несмотря на неприветливую погоду и воскресный день, жители 110-го квартала, в который входят дома №31, 33, 35,...
|Общество
|20.12.2017 14:16
Администрация Волжского согласовала акцию «Советский, Красный Дед Мороз», которую намерены провести коммунисты города в это воскресенье. Как сообщили ИА «Высота 102» в горкоме КПРФ, цель митинга – поздравление жителей с Новым годом, раздача детям сладких подарков и самое главное – защита образа Деда Мороза. Так, рассказали в горкоме, поводом для акции стали попытки «демонизировать» старого, доброго волшебника, тогда как именно «наш, советский Красный Дед Мороз, а не его заокеанский прообраз – это неотъемлемая часть нашей истории». Также волжские коммунисты против того, чтобы на Деде Морозе и Снегурочке делали бизнес, зарабатывая на поздравлениях детей. «Раньше с этой ролью прекрасно справлялись воспитатели...
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|Расследования
|20.12.2017 13:52 (Обновлено: 20.12.2017 14:17)
Учредитель ООО "Волго-Донское судовое агентство" Олег Закутнев приговорен к 7 годам лишения свободы за мошенничество и преднамеренное банкротство предприятия, сообщает ИА "Высота 102". По данным Приволжского управления МВД России на транспорте и Генеральной прокуратуры РФ, действия Закутнева нанесли компании убытки в 545 миллионов рублей и привели фирму к банкротству. Также экс-учредителя обвинили в хищении, совершенном под предлогом торговой операции, 113,6 миллиона рублей у другой коммерческой организации. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Напомним, что в сентябре 2 года колонии общего режима получил его сообщник бывший руководитель фирмы Александр Филиппов. Его осудили за преднамеренное банкротство. Известно что Филиппов...
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|Общество
|20.12.2017 13:24 (Обновлено: 20.12.2017 13:26)
Первые автолюбители смогли сегодня проехать из Волжского в сторону Волгограда по новому мосту через реку Ахтуба, который строился несколько лет. Как сообщает ИА "Высота 102", специально на это событие сегодня в Волгоград прибыл министр транспорта России Максим Соколов. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым они открыли движение по новому транспортному объекту, который, напомним, является вторым пусковым комплексом мостового перехода через Волгу. Изначально его планировали сдать в конце 2015 года. Однако сроки были нарушены, возникли сложности с генподрядчиком - ПАО "Волгомост". После разрешения всех проблем, в том числе и с бюджетным финансированием, работы на объекте активизировались. Так, с 2014 года на строительство...
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|Общество
|20.12.2017 13:09
Жительница Волгограда, получившая тяжелые травмы после падения в автобусе, отсудила у ГУП «Волгоградавтотранс» компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Волгограда, инцидент произошел в июле 2016 года: из-за резкого торможения автобуса женщина упала в салоне и получила телесные повреждения, впоследствии расцененные как причинившие тяжкий вред здоровью. Представители ГУП «Волгоградавтотранс» и водитель автобуса исковые требования пострадавшей волгоградки не признали. Так, они заявили, что гражданская ответственность предприятия как перевозчика застрахована в АО «СОГАЗ». Также ответчики утверждали, что фактически ДТП не было, а автобус затормозил вынужденно, чтобы избежать столкновения с подрезавшей его...
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|Общество
|20.12.2017 12:03 (Обновлено: 20.12.2017 13:30)
Несколько минут назад в Волгоград регулярным рейсом из Москвы прибыл министр транспорта России Максим Соколов. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня он примет участие в открытии движения по новому мосту через реку Ахтуба. Этот объект, напомним, является вторым пусковым комплексом мостового перехода через Волгу и возводится за счет федеральных средств. В ходе рабочего визита Максим Соколов также планирует осмотреть в Волгограде и другие транспортные объекты, которые были недавно отремонтированы или построены. Так, уже в аэропорту министр транспорта России осмотрел новую взлетно-посадочную полосу и перрон, построенные к ЧМ-2018. Прошел он через строящийся терминал внутренних линий, отметив, что "все работы идут по...
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|Общество
|20.12.2017 11:43
Сегодня органы госбезопасности России отмечают 100 лет со дня создания. 20 декабря 1917 года была организована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров. Ее председателем стал Феликс Дзержинский. За прошедший век органы безопасности страны меняли название – НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ, однако задачи у них оставались прежними – защита суверенитета и территориальной целостности страны, борьба с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств. В советские времена 20 декабря было неформальным праздником, который назывался Днем чекиста. После распада СССР традиция чествования силовиков сохранилась в России. В современных условиях, наряду с выполнением традиционных для данных спецслужб функций...
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|Происшествия
|20.12.2017 11:41
19-летнего любителя быстрой езды задержали полицейские в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером на пересечении улиц Карбышева и Королева лихач на машине "Mercedes-Benz" несколько раз развернулся на одном месте на дороге с односторонним движением и уехал. Известно, что перед своим "выступлением" нарушитель ПДД снял с машины номера, чтобы уйти от ответственности за свой поступок. Теперь ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
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|Расследования
|20.12.2017 11:27
К четырем годам колонии-поселения приговорили Антона Трубачева за ДТП, в котором погиб сотрудник МЧС, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы областного суда. По материалам дела, трагедия произошла на трассе "Средняя Ахтуба – Краснослободск" днем 17 декабря 2016 года. Виталий Зазулин, водитель местной пожарной части, ехал с двумя пассажирами на своей машине "ВАЗ-2112". Внезапно ему на встречу вылетел "Hyundai Getz". Избегая столкновения спасатель, который был опытным водителем, попытался увести свою машину в сторону, но ему не хватило буквально долей секунды. Таким маневром Виталий спас своих спутников, но заплатил за это своей жизнью. При аварии отечественную легковушку сильно покорежило....
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|Общество
|20.12.2017 11:22
В администрации Волгограда приступили к подготовке документа планирования регулярных перевозок пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом на пятилетний период. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное главой администрации Волгограда, во главу угла в документе вновь поставлены цели формирования оптимальной сети маршрутов регулярных перевозок, обеспечение доступности транспортных услуг, совершенствование транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности транспортного обслуживания. При этом новая транспортная схема не будет статичной: какие-то маршруты будут исключаться, какие-то – добавляться, это будет зависеть от строительства новых районов жилой застройки, изменений пассажиропотока и других обстоятельств. Ответственным за подготовку документа назначен заместитель главы администрации города Сергей Разумный. ...
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|Телеком
|20.12.2017 10:59
Шестилетний воспитанник футбольной школы ЦСКА имени Леонида Слуцкого Миша Крылов стал лучшим игроком декабря. За целеустремленность и «спортивную наглость» он получил традиционный приз – планшет от «МегаФона». Кроме этого, юный футболист смог познакомиться с игроком «Зенита» и сборной России Олегом Шатовым. Разговор состоялся на поле футбольной школы благодаря скоростному 4G-интернету от «МегаФона» и стал ярким завершением проекта. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в декабре лучший ученик школы определялся среди мальчишек 2011 года рождения – это самый юный возраст для участников проекта. Может, именно детской открытостью и непосредственностью объясняется та активность, с которой ребята...
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|Происшествия
|20.12.2017 10:17
Два пешехода погибли в ДТП в Нехаевском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, трагедия произошла минувшей ночью в хуторе Мазинском на 13 километре дороги "Нехаевская-Тишанская". 29-летний водитель "ВАЗ-2106" сбил двоих мужчин 61 и 46 лет, стоявших на проезжей части. Пешеходы скончались от полученных ранений, а водитель скрылся. Однако правоохранители нашли и задержали беглеца.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|20.12.2017 05:47
В музее «Память» 22 декабря откроется фотодокументальная выставка «Улицы Сталинграда». Как сообщили ИА «Высота 102» в Российском военно-историческом обществе, в экспозиции представлены более 100 фотографий 1943–1944 годов из коллекции музея-заповедника «Сталинградская битва», запечатлевших все районы Сталинграда с севера на юг, с сохранением довоенного административного деления. По ним можно оценить масштаб разрушений и ущерб, который был причинен городу. Кроме того, на выставке приведены документы о численности населения до и после Сталинградской битвы из Государственного архива...
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|Газетный киоск
|20.12.2017 02:16
ВАШИНГТОН, 19 декабря, РИА Новости. Министерство торговли США внесло в свой черный список две российские компании, работающие на военно-промышленный комплекс, говорится в сообщении, которое размещено во вторник на сайте Федерального реестра, где публикуются официальные документы американского правительства. В черный список минторга внесены АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" из Екатеринбурга и и "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады". из Волгограда. "Эти компании производят для министерства обороны РФ комплексы крылатых ракет наземного базирования, дальность полетов которых...
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|Общество
|19.12.2017 21:23
Арбитражный суд Волгоградской области отказал администрации Волгограда в удовлетворении исковых требований о взыскании с ООО «Аэробус» суммы в размере 3 154 012,11 руб. – задолженности и неустойки по арендной плате. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, ООО «Аэробус» на основании договора аренды земельного участка с февраля 2007 года использует для эксплуатации здания Дворца спорта земельный участок площадью 17 585 кв. метров, расположенный по проспекту Ленина, 65а. В связи с тем, что за обществом числилась задолженность по арендной плате за период с 1 июня 2016 года по 31 марта 2017 года в сумме 2 725 697,78 руб., администрация Волгограда,...
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|Аналитика
|19.12.2017 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде руководитель СКР рассказал о борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти
Смотрите сегодня в выпуске: руководитель Следственного комитета РФ рассказал в Волгограде о борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Старое общежитие на севере Волгограда подает тревожные сигналы: здание может рухнуть в любой момент. Гололед: непростые погодные условия стали причиной массовой аварии на Третьей продольной магистрали в Волгограде. Продолжение следует: Экологический совет при Волгоградской областной думе подвел итоги работы в Год экологии. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. ...
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20 декабря 11:06
В Волгоградской области вынесли приговор за мошенничество с субсидиями на жилье 2
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20 декабря 11:27
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