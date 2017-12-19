В Волгограде водителя осудили за гибель в ДТП сотрудника МЧС

К четырем годам колонии-поселения приговорили Антона Трубачева за ДТП, в котором погиб сотрудник МЧС, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы областного суда.

По материалам дела, трагедия произошла на трассе "Средняя Ахтуба – Краснослободск" днем 17 декабря 2016 года. Виталий Зазулин, водитель местной пожарной части, ехал с двумя пассажирами на своей машине "ВАЗ-2112". Внезапно ему на встречу вылетел "Hyundai Getz". Избегая столкновения спасатель, который был опытным водителем, попытался увести свою машину в сторону, но ему не хватило буквально долей секунды. Таким маневром Виталий спас своих спутников, но заплатил за это своей жизнью. При аварии отечественную легковушку сильно покорежило. Погибшего извлекали из груды железа при помощи спецсредств. По стечению обстоятельств, на место трагедии прибыл экипаж, в котором работал Виталий. Утром он должен был выйти на смену. В той автокатастрофе пострадали еще четыре человека.

Как выяснилось позже, виновником происшествия стал водитель иномарки, который сел за руль нетрезвым. Накануне ночью Антон Трубачев был в гостях и выпил как минимум бутылку коньяка.

Как пояснили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, Среднеахтубинский суд приговорил виновника также к выплате 1 миллиона рублей компенсации морального и более 100 тысяч материального вреда, а также к оплате 60 тысяч рублей судебных издержек. Приговор обжаловали все участники процесса. Так, Трубачев просил заменить ему реальный срок на условный. Накануне апелляционная коллегия срок наказания оставила неизменным. А вопрос о компенсациях, будет рассматриваться отдельно.