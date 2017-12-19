|Расследования
|20.12.2017 11:27
В Волгограде водителя осудили за гибель в ДТП сотрудника МЧС
К четырем годам колонии-поселения приговорили Антона Трубачева за ДТП, в котором погиб сотрудник МЧС, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы областного суда.
По материалам дела, трагедия произошла на трассе "Средняя Ахтуба – Краснослободск" днем 17 декабря 2016 года. Виталий Зазулин, водитель местной пожарной части, ехал с двумя пассажирами на своей машине "ВАЗ-2112". Внезапно ему на встречу вылетел "Hyundai Getz". Избегая столкновения спасатель, который был опытным водителем, попытался увести свою машину в сторону, но ему не хватило буквально долей секунды. Таким маневром Виталий спас своих спутников, но заплатил за это своей жизнью. При аварии отечественную легковушку сильно покорежило. Погибшего извлекали из груды железа при помощи спецсредств. По стечению обстоятельств, на место трагедии прибыл экипаж, в котором работал Виталий. Утром он должен был выйти на смену. В той автокатастрофе пострадали еще четыре человека.
Как выяснилось позже, виновником происшествия стал водитель иномарки, который сел за руль нетрезвым. Накануне ночью Антон Трубачев был в гостях и выпил как минимум бутылку коньяка.
Как пояснили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, Среднеахтубинский суд приговорил виновника также к выплате 1 миллиона рублей компенсации морального и более 100 тысяч материального вреда, а также к оплате 60 тысяч рублей судебных издержек. Приговор обжаловали все участники процесса. Так, Трубачев просил заменить ему реальный срок на условный. Накануне апелляционная коллегия срок наказания оставила неизменным. А вопрос о компенсациях, будет рассматриваться отдельно.
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Сегодня, несмотря на неприветливую погоду и воскресный день, жители 110-го квартала, в который входят дома №31, 33, 35,...
|Общество
|20.12.2017 14:16
Администрация Волжского согласовала акцию «Советский, Красный Дед Мороз», которую намерены провести коммунисты города в это воскресенье. Как сообщили ИА «Высота 102» в горкоме КПРФ, цель митинга – поздравление жителей с Новым годом, раздача детям сладких подарков и самое главное – защита образа Деда Мороза. Так, рассказали в горкоме, поводом для акции стали попытки «демонизировать» старого, доброго волшебника, тогда как именно «наш, советский Красный Дед Мороз, а не его заокеанский прообраз – это неотъемлемая часть нашей истории». Также волжские коммунисты против того, чтобы на Деде Морозе и Снегурочке делали бизнес, зарабатывая на поздравлениях детей. «Раньше с этой ролью прекрасно справлялись воспитатели...
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|Расследования
|20.12.2017 13:52 (Обновлено: 20.12.2017 14:17)
Учредитель ООО "Волго-Донское судовое агентство" Олег Закутнев приговорен к 7 годам лишения свободы за мошенничество и преднамеренное банкротство предприятия, сообщает ИА "Высота 102". По данным Приволжского управления МВД России на транспорте и Генеральной прокуратуры РФ, действия Закутнева нанесли компании убытки в 545 миллионов рублей и привели фирму к банкротству. Также экс-учредителя обвинили в хищении, совершенном под предлогом торговой операции, 113,6 миллиона рублей у другой коммерческой организации. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Напомним, что в сентябре 2 года колонии общего режима получил его сообщник бывший руководитель фирмы Александр Филиппов. Его осудили за преднамеренное банкротство. Известно что Филиппов...
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|Общество
|20.12.2017 13:24 (Обновлено: 20.12.2017 13:26)
Первые автолюбители смогли сегодня проехать из Волжского в сторону Волгограда по новому мосту через реку Ахтуба, который строился несколько лет. Как сообщает ИА "Высота 102", специально на это событие сегодня в Волгоград прибыл министр транспорта России Максим Соколов. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым они открыли движение по новому транспортному объекту, который, напомним, является вторым пусковым комплексом мостового перехода через Волгу. Изначально его планировали сдать в конце 2015 года. Однако сроки были нарушены, возникли сложности с генподрядчиком - ПАО "Волгомост". После разрешения всех проблем, в том числе и с бюджетным финансированием, работы на объекте активизировались. Так, с 2014 года на строительство...
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|Общество
|20.12.2017 13:09
Жительница Волгограда, получившая тяжелые травмы после падения в автобусе, отсудила у ГУП «Волгоградавтотранс» компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Волгограда, инцидент произошел в июле 2016 года: из-за резкого торможения автобуса женщина упала в салоне и получила телесные повреждения, впоследствии расцененные как причинившие тяжкий вред здоровью. Представители ГУП «Волгоградавтотранс» и водитель автобуса исковые требования пострадавшей волгоградки не признали. Так, они заявили, что гражданская ответственность предприятия как перевозчика застрахована в АО «СОГАЗ». Также ответчики утверждали, что фактически ДТП не было, а автобус затормозил вынужденно, чтобы избежать столкновения с подрезавшей его...
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|Общество
|20.12.2017 12:03 (Обновлено: 20.12.2017 13:30)
Несколько минут назад в Волгоград регулярным рейсом из Москвы прибыл министр транспорта России Максим Соколов. Как сообщает ИА "Высота 102", сегодня он примет участие в открытии движения по новому мосту через реку Ахтуба. Этот объект, напомним, является вторым пусковым комплексом мостового перехода через Волгу и возводится за счет федеральных средств. В ходе рабочего визита Максим Соколов также планирует осмотреть в Волгограде и другие транспортные объекты, которые были недавно отремонтированы или построены. Так, уже в аэропорту министр транспорта России осмотрел новую взлетно-посадочную полосу и перрон, построенные к ЧМ-2018. Прошел он через строящийся терминал внутренних линий, отметив, что "все работы идут по...
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|Общество
|20.12.2017 11:43
Сегодня органы госбезопасности России отмечают 100 лет со дня создания. 20 декабря 1917 года была организована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров. Ее председателем стал Феликс Дзержинский. За прошедший век органы безопасности страны меняли название – НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ, однако задачи у них оставались прежними – защита суверенитета и территориальной целостности страны, борьба с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств. В советские времена 20 декабря было неформальным праздником, который назывался Днем чекиста. После распада СССР традиция чествования силовиков сохранилась в России. В современных условиях, наряду с выполнением традиционных для данных спецслужб функций...
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|Происшествия
|20.12.2017 11:41
19-летнего любителя быстрой езды задержали полицейские в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером на пересечении улиц Карбышева и Королева лихач на машине "Mercedes-Benz" несколько раз развернулся на одном месте на дороге с односторонним движением и уехал. Известно, что перед своим "выступлением" нарушитель ПДД снял с машины номера, чтобы уйти от ответственности за свой поступок. Теперь ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
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|Общество
|20.12.2017 11:22
В администрации Волгограда приступили к подготовке документа планирования регулярных перевозок пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом на пятилетний период. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное главой администрации Волгограда, во главу угла в документе вновь поставлены цели формирования оптимальной сети маршрутов регулярных перевозок, обеспечение доступности транспортных услуг, совершенствование транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности транспортного обслуживания. При этом новая транспортная схема не будет статичной: какие-то маршруты будут исключаться, какие-то – добавляться, это будет зависеть от строительства новых районов жилой застройки, изменений пассажиропотока и других обстоятельств. Ответственным за подготовку документа назначен заместитель главы администрации города Сергей Разумный. ...
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|Расследования
|20.12.2017 11:06
К трем годам колонии общего режима приговорили жительницу Котовского района Гоар Ахмади Гасоян за мошенничество с субсидиями. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, по поддельным документам женщина получила из регионального бюджета на строительство дома более 1,4 миллиона рублей. Средства перечислялись в рамках федеральной и региональной целевых программ "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". В январе 2014 года женщина передала в местную администрацию документы с ложными сведениями о ее трудоустройстве в сельской местности, что было необходимым условием для получения субсидии. Все деньги она потратила на...
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|Телеком
|20.12.2017 10:59
Шестилетний воспитанник футбольной школы ЦСКА имени Леонида Слуцкого Миша Крылов стал лучшим игроком декабря. За целеустремленность и «спортивную наглость» он получил традиционный приз – планшет от «МегаФона». Кроме этого, юный футболист смог познакомиться с игроком «Зенита» и сборной России Олегом Шатовым. Разговор состоялся на поле футбольной школы благодаря скоростному 4G-интернету от «МегаФона» и стал ярким завершением проекта. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в декабре лучший ученик школы определялся среди мальчишек 2011 года рождения – это самый юный возраст для участников проекта. Может, именно детской открытостью и непосредственностью объясняется та активность, с которой ребята...
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|Происшествия
|20.12.2017 10:17
Два пешехода погибли в ДТП в Нехаевском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, трагедия произошла минувшей ночью в хуторе Мазинском на 13 километре дороги "Нехаевская-Тишанская". 29-летний водитель "ВАЗ-2106" сбил двоих мужчин 61 и 46 лет, стоявших на проезжей части. Пешеходы скончались от полученных ранений, а водитель скрылся. Однако правоохранители нашли и задержали беглеца.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|20.12.2017 05:47
В музее «Память» 22 декабря откроется фотодокументальная выставка «Улицы Сталинграда». Как сообщили ИА «Высота 102» в Российском военно-историческом обществе, в экспозиции представлены более 100 фотографий 1943–1944 годов из коллекции музея-заповедника «Сталинградская битва», запечатлевших все районы Сталинграда с севера на юг, с сохранением довоенного административного деления. По ним можно оценить масштаб разрушений и ущерб, который был причинен городу. Кроме того, на выставке приведены документы о численности населения до и после Сталинградской битвы из Государственного архива...
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|Газетный киоск
|20.12.2017 02:16
ВАШИНГТОН, 19 декабря, РИА Новости. Министерство торговли США внесло в свой черный список две российские компании, работающие на военно-промышленный комплекс, говорится в сообщении, которое размещено во вторник на сайте Федерального реестра, где публикуются официальные документы американского правительства. В черный список минторга внесены АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" из Екатеринбурга и и "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады". из Волгограда. "Эти компании производят для министерства обороны РФ комплексы крылатых ракет наземного базирования, дальность полетов которых...
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|Общество
|19.12.2017 21:23
Арбитражный суд Волгоградской области отказал администрации Волгограда в удовлетворении исковых требований о взыскании с ООО «Аэробус» суммы в размере 3 154 012,11 руб. – задолженности и неустойки по арендной плате. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, ООО «Аэробус» на основании договора аренды земельного участка с февраля 2007 года использует для эксплуатации здания Дворца спорта земельный участок площадью 17 585 кв. метров, расположенный по проспекту Ленина, 65а. В связи с тем, что за обществом числилась задолженность по арендной плате за период с 1 июня 2016 года по 31 марта 2017 года в сумме 2 725 697,78 руб., администрация Волгограда,...
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|Аналитика
|19.12.2017 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде руководитель СКР рассказал о борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти
Смотрите сегодня в выпуске: руководитель Следственного комитета РФ рассказал в Волгограде о борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Старое общежитие на севере Волгограда подает тревожные сигналы: здание может рухнуть в любой момент. Гололед: непростые погодные условия стали причиной массовой аварии на Третьей продольной магистрали в Волгограде. Продолжение следует: Экологический совет при Волгоградской областной думе подвел итоги работы в Год экологии. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. ...
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Расследования
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