В мэрии Волгограда вновь «перекроят» транспортную схему





В администрации Волгограда приступили к подготовке документа планирования регулярных перевозок пассажиров автомобильным и наземным электрическим транспортом на пятилетний период. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное главой администрации Волгограда, во главу угла в документе вновь поставлены цели формирования оптимальной сети маршрутов регулярных перевозок, обеспечение доступности транспортных услуг, совершенствование транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности транспортного обслуживания. При этом новая транспортная схема не будет статичной: какие-то маршруты будут исключаться, какие-то – добавляться, это будет зависеть от строительства новых районов жилой застройки, изменений пассажиропотока и других обстоятельств. Ответственным за подготовку документа назначен заместитель главы администрации города Сергей Разумный.

Между тем, представители индивидуальных перевозчиков выражают беспокойство, что в новой схеме немногочисленным «оставшимся в живых» частным маршрутам и вовсе не останется места. Напомним, буквально в ноябре в администрации Волгограда аннулировали свидетельства ряда маршруток, выданных весной-летом этого года. В Волгоградском УФАС заявили о недопустимости подобных действий без внесения изменений в существующий документ планирования. Весной этого года антимонопольный орган посчитал нарушением отмену 87 маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, однако администрация Волгограда оспорила данное предписание, а арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону администрации Волгограда. На днях арбитражный суд Поволжского округа подтвердил, что данные действия органа местного самоуправления не нарушают закон.



