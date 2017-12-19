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 20.12.2017 02:16

Минторг США внес в черный список волгоградское оборонное предприятие "ФНПЦ "Титан-Баррикады"


ВАШИНГТОН, 19 декабря, РИА Новости. 
Министерство торговли США внесло в свой черный список две российские компании, работающие на военно-промышленный комплекс, говорится в сообщении, которое размещено во вторник на сайте Федерального реестра, где публикуются официальные документы американского правительства. В черный список минторга внесены АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" из Екатеринбурга и и "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады". из Волгограда.
"Эти компании производят для министерства обороны РФ комплексы крылатых ракет наземного базирования, дальность полетов которых запрещена в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в Вашингтоне полагают, что деятельность этих компаний угрожает национальным интересам США.  Ранее "Титан-Баррикады" и "Новатор" были включены министерством финансов США в санкционный список из 39 российских компаний в соответствии с подписанным президентом США Дональдом Трампом 2 августа законом "О противодействии противникам Америки через санкции" против РФ, КНДР и Ирана.  В соответствии с решением минторга, Вашингтон вводит режим экспортного лицензирования на продукцию попавших в черный список компаний, а также на связанную с ними продукцию из других стран, если в ней есть американские комплектующие.



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Общество 19.12.2017 21:23

Арбитражный суд Волгоградской области отказал администрации Волгограда в удовлетворении исковых требований о взыскании с ООО «Аэробус» суммы в размере 3 154 012,11 руб. – задолженности и неустойки по арендной плате. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, ООО «Аэробус» на основании договора аренды земельного участка с февраля 2007 года использует для эксплуатации здания Дворца спорта земельный участок площадью 17 585 кв. метров, расположенный по проспекту Ленина, 65а.  В связи с тем, что за обществом числилась задолженность по арендной плате за период с 1 июня 2016 года по 31 марта 2017 года в сумме 2 725 697,78 руб., администрация Волгограда,...
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Смотрите сегодня в выпуске: руководитель Следственного комитета РФ рассказал в Волгограде о борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Старое общежитие на севере Волгограда подает тревожные сигналы: здание может рухнуть в любой момент. Гололед: непростые погодные условия стали причиной массовой аварии на Третьей продольной магистрали в Волгограде. Продолжение следует: Экологический совет при Волгоградской областной думе подвел итоги работы в Год экологии.  Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.   ...
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Общество 19.12.2017 17:28

На дорогах Волгограда начали борьбу с гололедом В связи с понижением температуры воздуха и выпадением осадков в виде ледяного дождя на дороги Волгограда вышла спецтехника. От образования наледи автомагистрали областного центра обрабатывают общей сложностью около 20 единиц спецтехники. При необходимости количество дорожной техники будет увеличено, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. В первую очередь комбинированные дорожные машины вышли на обработку противогололедными материалами основных магистралей города, особой внимание уделяется сложным участкам - подъемам и спускам, перекресткам, мостам и эстакадам. Кроме обычных машин, рассыпающих песко-соляную смесь, на дорогах работает новая техника с установками для распыления бишофитного раствора, позволяющего значительно эффективнее бороться с обледенением, особенно при...
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Общество 19.12.2017 17:19

Глава следственного управления СК по Волгоградской области стал почетным сотрудником СК РФ Сегодня в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил руководителю СУ СК РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву нагрудный знак «Почетный сотрудник следственного комитета Российской Федерации». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», перед вручением знака Александр Бастрыкин что-то долго с улыбкой говорил Михаилу Музраеву, на что тот кивнул. Ведомственные награды были также вручены нескольким сотрудникам следственного управления СК РФ по Волгоградской области за успехи в раскрытии преступлений.  Как заявил  в сегодняшнем выступлении, посвященном ежегодному приему председателя СК РФ детей-кадетов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, с руководством следственного управления у региональных...
Прочитана: 10107 раз
Расследования 19.12.2017 17:12

Пенсия волгоградки, "уведенная" из местного негосударственного пенсионного фонда в АО "Оренбургский НПФ "Доверие", вернулась владелице. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил иск прокуратуры Ворошиловского района о расторжении фиктивного договора о переводе пенсионных накоплений  жительницы города-героя из одного НПФ в другой. Этот документ женщина якобы подписала в сентябре прошлого года. Но, как выяснили правоохранители, ее в то время в Оренбурге не было и ни с кем из сотрудников "Доверия" она не встречалась. Сейчас материалы проверки прокуратуры переданы для предварительного расследования. Виновных в мошенничестве ждет уголовное преследование.
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Политика 19.12.2017 16:38

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) борется против казенщины, равнодушия, расточительства, коррупции, побуждает власть активнее откликаться на нужды и запросы граждан, заявил президент РФ Владимир Путин на Форуме действий" ОНФ "Россия, устремленная в будущее". " Прежде всего хочу поблагодарить вас за активную, плодотворную работу… Именно для такой совместной работы в интересах России, ее граждан мы и создавали Народный фронт. Своими делами вы утверждаете принцип честности, открытости, боретесь против всякого рода казенщины, равнодушия, расточительства, коррупции, побуждаете власть активнее откликаться на нужды и запросы граждан", — сказал Путин. По его словам, главное предназначение ОНФ – помогать людям, отстаивать...
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Расследования 19.12.2017 16:31

Два штрафа на общую сумму 550 тысяч рублей заплатит АО "ВМК "Красный Октябрь" по решению Волгоградского областного суда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе судебной инстанции, апелляционная коллегия оставила без изменения решения, принятые Краснооктябрьским районным судом еще в сентябре. Так, предприятие обязано выплатить 300 тысяч рублей за нарушение требований промышленной безопасности и 250 тысяч рублей за нарушение лицензий на осуществление деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.
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Происшествия 19.12.2017 16:17

В Волгограде на Третьей Продольной магистрали в районе поселка Ангарского – огромная пробка из-за массового ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, на спуске дороги из-за гололеда столкнулось много машин. По принципу домино одна машина, не сумевшая вовремя притормозить, въезжала в движущуюся впереди и так далее.  В пресс-службе ГУ МВД по региону официально подтвердили столкновение как минимум семи автомобилей. На место массовой аварии направляются сотрудники ДПС. По уточненной информации произошло сразу четыре ДТП. В них попали три грузовые и семь легковых автомобилей. Первое столкновение произошло из-за водителя "ВАЗ-2107" который потерял управление машиной из-за "лысой" резины. Ситуация осложняется...
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Общество 19.12.2017 16:13

Сегодня руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил волонтеров, которые осенью этого года оказывали помощь правоохранителям в раскрытии убийства 5-летней Сони Четвертновой в Калаче-на-Дону Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва" глава СК РФ вручил волонтерам медали. Среди награжденных оказался и пенсионер Вячеслав Мещеряков, который помог полиции и следователям выйти на след убийцы.  Напомним, что за это мужчине вручили миллион рублей - вознаграждение, обещанное за помощь в розыске преступника. В то время, когда шли поиски ребенка, пенсионер рассказал, что ранее неоднократно видел с пропавшей девочкой местного жителя, 55-летнего  Павла Лукьяненко, также он сообщил о...
Прочитана: 2908 раз
Общество 19.12.2017 16:01

Спрятанный в центре Волгограда дом царицынской эпохи спустя 100 лет дождался первого капремонта Окруженный «сталинками», маленький двухэтажный дом времен Царицына в центре Волгограда пережил первый в своей жизни капитальный ремонт. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня по итогам проведенных работ жильцы дома №8а по улице Порт-Саида встретились с представителями подрядной организации и фонда капитального ремонта. В этом году в здании постройки 1917 года (на фото - до и после ремонта) заменили кровлю, обновили фасад, отмостку и систему электроснабжения. На все работы, которые прошли государственную историко-культурную экспертизу, было направлено 2,6 млн рублей. В жилом здании всего шесть квартир, обитатели которых пристально следили за действиями строителей. Проведенной работой в целом...
Прочитана: 5081 раз
Общество 19.12.2017 15:30

Сегодня Волгоградским УФАС России по региону выдано предупреждение комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда об отзыве письма о необходимости перехода подведомственных муниципальных учреждений на обслуживание «зарплатного» проекта в ПАО «Возрождение» и о заключении до конца декабря 2017 года договоров о проведении безналичных расчетов учреждений с работниками с использованием спецкартсчетов, открытых в данном банке. Об этом ИА «Высота 102» сообщало в материале «Чиновникам мэрии Волгограда навязали банк для получения зарплаты». Как сообщили в ведомстве, комитету предписано отозвать указанное письмо и проинформировать свои подведомственные учреждений о возможности обслуживания «зарплатного» проекта в любом банке с учетом требований Федерального закона «О национальной...
Прочитана: 1880 раз
Экономика 19.12.2017 14:51

«ТелетрейдБел»: на форексе беларусам важны надежность и гарантии Продолжаем знакомить читателей ИА «Высота 102» с работой ГК «ТeleTrade», представительства которой открыты в 26 странах мира. Сегодня наш собеседник Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании "ТелетрейдБел", которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь. – Татьяна, Вы как представитель компании-партнёра ТелетрейдБел собираете отзывы клиентов о работе форекс-компании. Какие преимущества ТелетрейдБел клиенты отмечают чаще всего? – Безусловно, основное, на что мы обращаем внимание в своей работе, – это оценка клиентами услуг нашего партнера. И, пожалуй, первое, что отмечают клиенты при работе с ТелетрейдБел – это сервис, клиентская...
Прочитана: 1904 раз
Общество 19.12.2017 14:49

Глава СК РФ Александр Бастрыкин раздал в волгоградской "альма-матер" награды Сегодня председатель СК РФ Александр Бастрыкин в Волгограде вручил ведомственные награды – медали – «За отличие» и «За содействие» - волгоградским полицейским. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», среди отмеченных главой следственного комитета за взаимодействие в раскрытии преступлений – начальник ГУ МВД по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, начальник Волгоградской академии МВД генерал-майор полиции Владимир Третьяков, генерал-майором милиции в отставке, заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук Борис Смагоринский и другие сотрудники Волгоградской академии МВД. А начальнику Волгоградской академии МВД Владимиру Третьякову Александр Бастрыкин в связи с недавним юбилеем подарил  кортик.  Также глава следственного комитета встретился и...
Прочитана: 4386 раз
Общество 19.12.2017 14:11

На набережной Волгограда к Новому году появился разноцветный арт-объект Красочный арт-объект "Все сбудется" появился на центральной набережной Волгограда в рамках акции по сбору желаний, которая стартует перед Новым годом сразу в нескольких российских городах. Как сообщает ИА "Высота 102", в социальных сетях волонтеры этой позитивной акции предлагают волгоградцам ответить на вопрос: Какое желание вы загадаете на следующий год?". Его они планируют задать жителям города на набережной около нового арт-объекта, где будет вестись фото- и видеосъемка. В преддверии Нового года акцию планируют провести в торговых центрах и на площадях в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Красноярске и Волгограде. Планируется опросить более 50...
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