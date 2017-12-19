На дорогах Волгограда начали борьбу с гололедом





В связи с понижением температуры воздуха и выпадением осадков в виде ледяного дождя на дороги Волгограда вышла спецтехника. От образования наледи автомагистрали областного центра обрабатывают общей сложностью около 20 единиц спецтехники. При необходимости количество дорожной техники будет увеличено, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

В первую очередь комбинированные дорожные машины вышли на обработку противогололедными материалами основных магистралей города, особой внимание уделяется сложным участкам - подъемам и спускам, перекресткам, мостам и эстакадам. Кроме обычных машин, рассыпающих песко-соляную смесь, на дорогах работает новая техника с установками для распыления бишофитного раствора, позволяющего значительно эффективнее бороться с обледенением, особенно при слабых морозах.

Работы по обработке городских улиц продолжатся и в ночное время. Полностью подготовлены к выходу на маршруты 55 единиц спецтехники. Между тем, напомним, на Третьей продольной магистрали сейчас серьезные проблемы с движением из-за столкнувшихся друг с другом нескольких фур.



