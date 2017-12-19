Владимир Путин: ОНФ побуждает власть откликаться на нужды людей

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) борется против казенщины, равнодушия, расточительства, коррупции, побуждает власть активнее откликаться на нужды и запросы граждан, заявил президент РФ Владимир Путин на Форуме действий" ОНФ "Россия, устремленная в будущее".

" Прежде всего хочу поблагодарить вас за активную, плодотворную работу… Именно для такой совместной работы в интересах России, ее граждан мы и создавали Народный фронт. Своими делами вы утверждаете принцип честности, открытости, боретесь против всякого рода казенщины, равнодушия, расточительства, коррупции, побуждаете власть активнее откликаться на нужды и запросы граждан", — сказал Путин.

По его словам, главное предназначение ОНФ – помогать людям, отстаивать правду и справедливость, защищать людей.

"Не случайно сама идея Народного фронта родилась в Волгограде, в городе, который во время Великой Отечественной войны так стоял, насмерть стоял за интересы России, когда солдаты наши умирали во имя своих семей, во имя нашего будущего. Сегодня, конечно, мы живем в мирных условиях, но вами выбраны очень правильные и нужные направления защиты интересов людей", — добавил президент.