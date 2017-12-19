В Волгограде глава СК России наградил волонтеров за помощь в розыске убийцы пятилетней девочки в Калаче-на-Дону

Сегодня руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил волонтеров, которые осенью этого года оказывали помощь правоохранителям в раскрытии убийства 5-летней Сони Четвертновой в Калаче-на-Дону Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва" глава СК РФ вручил волонтерам медали. Среди награжденных оказался и пенсионер Вячеслав Мещеряков, который помог полиции и следователям выйти на след убийцы.

Напомним, что за это мужчине вручили миллион рублей - вознаграждение, обещанное за помощь в розыске преступника. В то время, когда шли поиски ребенка, пенсионер рассказал, что ранее неоднократно видел с пропавшей девочкой местного жителя, 55-летнего Павла Лукьяненко, также он сообщил о его исчезновении после начала поисковых мероприятий. Мужчина был уверен, что подозреваемый вывез девочку за пределы региона, и сообщил эту информацию в полицию. Впоследствии выяснилось, что именно Лукьяненко убил ребенка. Напомним, 5-летняя девочка пропала 15 сентября, когда гуляла недалеко от дома. Ее искали сотни полицейских, волонтеров, но нашли мертвой. Сосед девочки задушил ребенка и спрятал ее тело в хозпостройке.

Александр Бастрыкин поблагодарил волонтеров, отметив, что они оказывают неоценимую помощь правоохранителям в деле борьбы с преступностью. В Триумфальном зале, где проходила встреча, сотоялось еще одно важное событие. Губернатор вручил руководителю Следственного комитета России и движению кадетов копию знамени 10 дивизии НКВД, которая героически защищала Сталинград в 1942 году. Александр Бастрыкин, который является уроженцем Ленинграда, сказал, что тронут таким подарком. Ленинград в годы войны также защищали дивизии НКВД.