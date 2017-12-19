В Волгограде на Третьей Продольной по принципу домино столкнулись десятки машин







В Волгограде на Третьей Продольной магистрали в районе поселка Ангарского – огромная пробка из-за массового ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, на спуске дороги из-за гололеда столкнулось много машин. По принципу домино одна машина, не сумевшая вовремя притормозить, въезжала в движущуюся впереди и так далее.

В пресс-службе ГУ МВД по региону официально подтвердили столкновение как минимум семи автомобилей. На место массовой аварии направляются сотрудники ДПС.

По уточненной информации произошло сразу четыре ДТП. В них попали три грузовые и семь легковых автомобилей.

Первое столкновение произошло из-за водителя "ВАЗ-2107" который потерял управление машиной из-за "лысой" резины. Ситуация осложняется тем, что один из грузовиков развернуло на дороге. Теперь автомобилистам предстоит дожидаться пока тяжелый транспорт уберут с проезжей части. Сотрудники полиции призывают водителей быть бдительными и соблюдать все меры осторожности при движении на скользкой дороге.