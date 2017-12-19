Арбитражный суд Волгоградской области отказал администрации Волгограда в удовлетворении исковых требований о взыскании с ООО «Аэробус» суммы в размере 3 154 012,11 руб. – задолженности и неустойки по арендной плате. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, ООО «Аэробус» на основании договора аренды земельного участка с февраля 2007 года использует для эксплуатации здания Дворца спорта земельный участок площадью 17 585 кв. метров, расположенный по проспекту Ленина, 65а.

В связи с тем, что за обществом числилась задолженность по арендной плате за период с 1 июня 2016 года по 31 марта 2017 года в сумме 2 725 697,78 руб., администрация Волгограда, как арендодатель, обратилась в суд с иском о взыскании с арендатора задолженности вместе с неустойкой 3 154 012,11 руб. Однако суд, изучив представленные доказательства, пришел к выводу об ошибке в расчетах истца. За спорный период арендатору следовало оплатить всего 13 763,30 руб. А поскольку он уже перечислил в счет арендной платы в 2016-2017 годах 620 469,95 руб., у него образовалась не задолженность, а переплата.

Кроме того, суд признал несостоятельным и отклонил довод представителей мэрии о том, что здание Дворца спорта, расположенного на спорном земельном участке, не относится к объектам спорта. Он подчеркнул, что в ЕГРЮЛ предусмотрены такие дополнительные виды деятельности, как деятельность в области спорта, физкультурно-оздоровительная деятельность и в данном случае материалы дела подтверждают использование предоставленного арендатору земельного участка непосредственно для эксплуатации здания Дворца спорта с целью проведения спортивных мероприятий.

Решение вступило в законную силу.



