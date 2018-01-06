По следам публикаций ИА "Высота 102": снятые "головы", спасенное жилье и лифт в новую жизнь

В течение всего 2017 года журналисты ИА «Высота 102» держали постоянную связь с нашими читателями. Зачастую к нам обращались уже отчаявшиеся люди, которые не могли добиться правды, восстановить справедливость, заставить чиновников выполнять свои обязанности и т.д. Мы всегда старались им помочь. По каждому обращению делали запросы, выезжали на место события, стучались в двери чиновников, депутатов и сотрудников многочисленных ведомств. К сожалению, нам не всегда удавалось исправить ситуацию, но все-таки мы можем сказать, что кому-то мы помогли. П осле публикации материалов на страницах информагентства ответственные товарищи реагировали на ситуацию, хотя по долгу службы должны были решать наболевшие вопросы, как говорится, в рабочем порядке. Напомним о некоторых историях героев наших публикаций.





Лифт для ветерана войны

Новый год участник Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны Иван Прохорович Мальцев, как и все жители многоэтажного дома по улице имени Карла Маркса, 19, встретил с новым лифтом. Больше года он с трудом поднимался и спускался по лестнице, а многие жильцы не выходили из дома вообще. После публикаций материалов на эту тему к ветерану приехал исполняющий обязанности руководителя регионального фонда капремонта Волгоградской области Алексей Конотопкин и пообещал фронтовику, что новый лифт в доме будет. И слово сдержал.





«Дэза» чиновника

Большой общественный резонанс вызвал материал «В Волгограде районные чиновники свалили вину на управляющую компанию за варварскую обрезку деревьев». На проспекте имени Ленина рабочие сбросили на кустарники спиленные ветки, полностью «подмяв» под себя зеленые насаждения. Причем такие картины – неубранные после обрезки охапки веток - можно было наблюдать на улицах и во дворах Краснооктябрьского района практически повсеместно. Примечательно, что тогдашний глава администрации Краснооктябрьского района Артемий Чуйков вину возложил на управляющие компании, которые не имели к этому ни малейшего отношения. Тем самым он дезинформировал и жителей, обивавших пороги чиновников, и вышестоящее руководство. В результате и Чуйков, и его заместитель Маргиани, который отвечал в администрации района за ЖКХ и благоустройство, покинули свои посты, а приводить улицы в порядок пришлось новым руководителям.





Неменьший резонанс вызвал и репортаж об уничтожении акации, которую посадил полвека назад во дворе домов №119, 117, 115 на том же проспекте имени Ленина участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, офицер-контрразведчик Актавиан Алексеевич Каратыш. После скандала работники подрядной организации, осуществляющей капитальный ремонт домов, извинились перед жителями дома и высадили в жилом квартале более десятка деревьев. Правда, прижились они не все.









Гора с плеч

Будто гора свалилась с плеч волгоградцев, проживающих в доме №11 по улице Тукая в Дзержинском районе Волгограда. Известие, что люди живут в доме незаконно, было для них как гром среди ясного неба. Выяснилось, когда осенью 2014 года Дзержинский районный суд вынес решение о сносе незаконной постройки, квартиры в доме были уже проданы. Каким образом собственнику удалось реализовать их покупателям, почему госструктуры зарегистрировали право собственности, игнорируя обременение – непонятно до сих пор. Люди писали письма, ходили по инстанциям и доказывали свое право на достойную жизнь. Сегодня они признались журналистам информагентства, которые освещали ситуацию и также присутствовали вместе с ними в судах, что счастливы. Этот кошмар для них закончился.





Родная земля

Новогоднее настроение и у жителей поселка Колхозная Ахтуба, которые еще недавно были шокированы известием о том, что их дома построены на особо охраняемых землях и должны быть снесены. Конфликт разразился после того, как комитет по управлению госимуществом Волгоградской области, возглавляемый Натальей Жуковой, обратился с исками в суд, обвинив граждан в захвате чужой земли. Несколько месяцев люди пребывали в полном отчаянии, рискуя в одночасье лишиться единственного жилья. На судебных заседаниях судья попросила привлечь к участию в процессе представителей комитета облкомприроды, природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», чиновников администрации Среднеахтубинского района и представителей кадастровой палаты региона. Все эти ведомства более 15 лет назад согласовывали документы и подписывали разрешения на застройку данной территории. Однако в ситуацию вмешались руководители региона. Губернатор Андрей Бочаров заявил «о необходимости создания рабочей группы по оценке сложившейся ситуации, проверке оснований предъявления исков, проведении всесторонней проверки действий должностных лиц, а также принятии всех мер в рамках российского законодательства по обеспечению защиты прав жителей». В результате земельные участки освободили от ареста, Наталья Жукова покинула свой пост, и теперь люди с нетерпением ждут очередного решения – отзыва исков из Среднеахтубинского суда.





Мечты юных чемпионов

Юные спортсмены, проживающие в квартале многоэтажек по улицам имени Федотова и Быстрова в Кировском районе Волгограда, наконец-то дождались восстановления аварийной спортивной площадки, которую ждали более трех лет. Напомним, «Группа компаний «Корда» по неизвестным причинам всячески оттягивала ремонтные работы, несмотря на то, что площадка была включена в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Волгограда». На ее восстановление департамент финансов администрации Волгограда выделил около 280 тыс. рублей. Однако дело с мертвой точки не двигалось, администрация района начала судебную тяжбу с недобросовестной «Кордой», а жители близлежащих домов пожаловались в редакцию. Информагентство рассказывало о ситуации в информационной программе «Взгляд с Высоты»: В Волгограде «зарыли» в песок мечты будущих чемпионов».





К чему привел фальшивый договор по кредиту «Сбербанка»

«Высота 102» в течение года отслеживала развитие шокирующей кредитной истории, в которой не по своей вине оказался замешан 49-летний волгоградец Василий Аникин. С 2014 года он был вынужден оплачивать платежи по банковскому кредиту, к которому не имел никакого отношения. Займ был оформлен его бывшим работодателем Медниковым в 2006 году. О договоре поручительства по этой ссуде на собственное имя Аникин узнал только в 2014 году, когда получил решение суда о взыскании с него 530 тысяч рублей в пользу «Сбербанка». Интересы волгоградца, который живет на скромную пенсию по инвалидности, представляет в суде общественная организация «Кредитный правозащитник», параллельно «наступление» на «Сбербанк» в судебных инстанциях ведет прокурор Котовского района, а ГУ МВД по Волгоградской области разбирается с подделкой подписи инвалида в кредитном договоре. На сегодняшний день решение Котовского районного суда 2008 года о взыскании с инвалида-колясочника полумиллиона рублей кредита отменено, а само дело отправлено на пересмотр. Редакция информагентства будет следить за ситуацией и в новом году.









«Голый» дом как зеркало недобросовестного застройщика

ООО «Энергопром», застройщик печально знаменитой новостройки - «голого» дома №30 по улице 51-й Гвардейской в Дзержинском районе Волгограда во главе с его гендиректором господином Алексеем Щербиным приступили к «убранству» фасада здания. Свыше десятка публикаций было посвящено многоэтажке, с которой днем и ночью падала фасадная плитка и калечила автомобили. Сам внешний вид дома производит ужасающее впечатление на всех волгогорадцев и гостей города, которые признавались съемочной группе информагентства, что такого они не видели ни в одном городе России. Согласно решению арбитражного суда Волгоградской области, застройщик должен был безвозмездно устранить недостатки работ по устройству 100% вентилируемого фасада многоквартирного жилого дома еще в январе 2016 года. А сам господин Щербин в августе 2017-го заявлял жильцам и журналистам редакции, что ему очень стыдно за такой дом, и что он придаст ему новый облик «в самое ближайшее время». Ближайшим временем для господина Щербина оказался ноябрь. А, может, действительно, совесть заела? Об окончании работ редакция обязательно сообщит.



