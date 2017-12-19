Спрятанный в центре Волгограда дом царицынской эпохи спустя 100 лет дождался первого капремонта









Окруженный «сталинками», маленький двухэтажный дом времен Царицына в центре Волгограда пережил первый в своей жизни капитальный ремонт. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня по итогам проведенных работ жильцы дома №8а по улице Порт-Саида встретились с представителями подрядной организации и фонда капитального ремонта. В этом году в здании постройки 1917 года (на фото - до и после ремонта) заменили кровлю, обновили фасад, отмостку и систему электроснабжения. На все работы, которые прошли государственную историко-культурную экспертизу, было направлено 2,6 млн рублей. В жилом здании всего шесть квартир, обитатели которых пристально следили за действиями строителей. Проведенной работой в целом домочадцы остались довольны.













В плане работ, как пояснила инженер регоператора Ольга Вареникова, значится и замена инженерных коммуникаций. Однако при проектировании не все нюансы и особенности дома-ровесника Великой Октябрьской революции были учтены. «Коммуникации в этом здании проходят под бетонным полом цокольного этажа, причем неизвестно на какой глубине. Возникла необходимость проведения дополнительных работ, на которые требовалась смета. Поэтому данные работы по согласованию с жильцами перенесли на 2018 год», - пояснила специалист.

Несмотря на свой солидный возраст, дом хорошо сохранился: стены толстые и крепкие, крыша, хотя и дышала на ладан, но все же не протекала. А вот лицо образчика царицынской архитектуры время заметно потрепало. Требовалось капитальное обновление, но бережное и крайне осторожное. Представитель подрядной организации рассказал, что в ходе работ были случаи, когда их внешних стен выпадали кирпичи, декоративно оформляющие окна – их аккуратно складывали, а затем аккуратно вставляли заново. Каждый кирпичик – это, как и сам дом, тоже культурное наследие Царицына-Сталинграда-Волгограда.













Примечательно, что далеко не всегда дом №8а по улице Порт-Саида находился в тени других зданий. Изначально он был торцевым и был виден с проезжей части улицы Пензенской. Улица Порт-Саида в то время именовалась Курской. Данное строение – классический представитель архитектуры Царицына. В нем есть и элементы эклектики, и местные стилевые черты. Во время Великой Отечественной войны это строение, как и многие другие, пострадало от бомбежки, но позже было восстановлено.



