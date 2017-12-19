Глава СК РФ Александр Бастрыкин раздал в волгоградской "альма-матер" награды





Сегодня председатель СК РФ Александр Бастрыкин в Волгограде вручил ведомственные награды – медали – «За отличие» и «За содействие» - волгоградским полицейским. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», среди отмеченных главой следственного комитета за взаимодействие в раскрытии преступлений – начальник ГУ МВД по Волгоградской области генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, начальник Волгоградской академии МВД генерал-майор полиции Владимир Третьяков, генерал-майором милиции в отставке, заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук Борис Смагоринский и другие сотрудники Волгоградской академии МВД. А начальнику Волгоградской академии МВД Владимиру Третьякову Александр Бастрыкин в связи с недавним юбилеем подарил кортик. Также глава следственного комитета встретился и с курсантами и с преподавателями академии, в которой, кстати, он когда-то проходил курсы повышения квалификации, будучи сотрудником милиции. Александр Бастрыкин, выступая в академии, остановился и на теме борьбы с коррупцией. Отметив успехи ведомства в этом направлении, тем не менее он отметил, что в основном коррупционные преступления выявляются на уровне врачей, учителей, сотрудников ГИБДД. Но эту работу, по его словам, необходимо продолжить и в отношении верхних эшелонов власти.

В настоящее время Александр Бастрыкин проводит совещание с представителями следственных управлений ЮФО, где будут подведены итоги ведомства за год. Перед посещением Волгоградской академии МВД глава СК РФ в сопровождении руководителя СУ СК по Волгоградской области Михаила Музраева возложил цветы в пантеоне славы на Мамаевом кургане. Сегодня в повестке рабочего визита в Волгоград у Александра Бастрыкина - и ежегодный прием кадетов следственных классов из разных регионов России из числа детей-сирот.



