В волгоградском музее «Память» покажут улицы Сталинграда 1943–1944 годов

В музее «Память» 22 декабря откроется фотодокументальная выставка «Улицы Сталинграда». Как сообщили ИА «Высота 102» в Российском военно-историческом обществе, в экспозиции представлены более 100 фотографий 1943–1944 годов из коллекции музея-заповедника «Сталинградская битва», запечатлевших все районы Сталинграда с севера на юг, с сохранением довоенного административного деления. По ним можно оценить масштаб разрушений и ущерб, который был причинен городу.

Кроме того, на выставке приведены документы о численности населения до и после Сталинградской битвы из Государственного архива Волгоградской области и Волгоградской областной универсальной научной библиотекой им. М. Горького. Посетители смогут увидеть как известные места и объекты - завод «Красный Октябрь», набережную, площадь Павших Борцов, — так и здания, которые не были восстановлены: дом Заболотного, кафе «Метро», Дом Инжкоопстроя, Авиагородок и другие.