В администрации Волгоградской области – очередное увольнение. Сегодня пост первого заместителя главы региона покинул Александр Беляев, который курировал вопросы развития агропромышленного комплекса и природопользования. Он написал заявление по собственному желанию и, по всей вероятности, будет работать в Волгоградском аграрном университете. Там он уже трудился в 1996-2009 годах в качестве профессора одной из кафедр по совместительству, сообщает ИА «Высота 102». О причинах отставки в администрации говорить отказались, однако практически со времени его назначения на высокую должность - с мая 2014 года – многие предрекали ему этот финал.

Претензий к эффективности работы Беляева было много, но запомнится он своим подчиненным, по их собственным словам, тем, что любил устраивать разносы за плохую работу и не стеснялся в выражениях. Однако назвать успешной работу ведомств, определяющих развитие АПК и природопользования, его собственную работу, сложно, а выполнение программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы», за которую отвечал Беляев, оставляет желать много большего при сегодняшнем финансировании аграрного сектора в регионе», - подчеркнул источник информагентства. Речь идет об улучшении жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и специалистов, комплексном обустройстве объектами социальной и инженерной инфраструктуры, развитии сетей общеобразовательных учреждений, предоставлении грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, многих других вопросах. Жители Волгограда до сих пор помнят его обещания понизить цены на продукты питания в регионе, которые он давал во время посещения рынков и магазинов Волгограда в 2014 году. А в середине декабря текущего года Россельхознадзор России выразил озабоченность в связи с масштабным распространением АЧС на территории Волгоградской области и вину на это возложил на Александра Беляева. В сообщении ведомства подчеркивалось, что «Россельхознадзором» неоднократно направлялись замечания и предложения по этому и другим вопросам в адрес первого заместителя губернатора Волгоградской области Беляева. Однако до настоящего времени ничего не было сделано в этом направлении».

Между тем, сегодня на выездном совещании в Волжском на площадке мусоросортировочного завода, посвященном ситуации в сфере ТБО, глава региона Андрей Бочаров подверг критике ответственных чиновников за самоустранение от решения проблемы с ликвидацией свалок, в том числе – за отсутствие диалога с населением.