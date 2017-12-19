На набережной Волгограда к Новому году появился разноцветный арт-объект









Красочный арт-объект "Все сбудется" появился на центральной набережной Волгограда в рамках акции по сбору желаний, которая стартует перед Новым годом сразу в нескольких российских городах. Как сообщает ИА "Высота 102", в социальных сетях волонтеры этой позитивной акции предлагают волгоградцам ответить на вопрос: Какое желание вы загадаете на следующий год?". Его они планируют задать жителям города на набережной около нового арт-объекта, где будет вестись фото- и видеосъемка. В преддверии Нового года акцию планируют провести в торговых центрах и на площадях в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Красноярске и Волгограде. Планируется опросить более 50 тысяч человек. Все желающие смогут присоединиться к акции и в интернете. Для этого всего лишь нужно поделиться своим желанием с тегом акции #ВсеСбудется. За самые необычные желания волонтеры обещают подарки.



