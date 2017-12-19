Волгоградское УФАС России завершило рассмотрение дела о нарушении рекламного законодательства по факту трансляции на региональном телевидении рекламного ролика, обещающего скидку 57% на окна от ООО «Окошкино». Однако получился казус: скидка как бы есть, но ее как бы нет. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области, дело было возбуждено по заявлению гражданки, которая при вызове замерщика обнаружила, что в реальности обещанную скидку она не получит. Узнав об этом, заявительница не стала заказывать окна и обратилась в управление с жалобой на недостоверную рекламу. Телевизионная реклама «Окошкино» транслировалась на местном телевидении беспрерывно с начала 2017 года. Содержание...

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