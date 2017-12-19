Телереклама ввела в заблуждение жителей Волгограда

Волгоградское УФАС России завершило рассмотрение дела о нарушении рекламного законодательства по факту трансляции на региональном телевидении рекламного ролика, обещающего скидку 57% на окна от ООО «Окошкино». Однако получился казус: скидка как бы есть, но ее как бы нет. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области, дело было возбуждено по заявлению гражданки, которая при вызове замерщика обнаружила, что в реальности обещанную скидку она не получит. Узнав об этом, заявительница не стала заказывать окна и обратилась в управление с жалобой на недостоверную рекламу.

Телевизионная реклама «Окошкино» транслировалась на местном телевидении беспрерывно с начала 2017 года. Содержание рекламных роликов каждый месяц незначительно видоизменялось, рекламировались скидки 55% и 57% на комплексное остекление окнами. Волгоградское УФАС России рассмотрело всю телевизионную рекламную кампанию по предоставлению скидок с января 2017 года. Рассмотрение дела затянулось на три месяца, в течение которых комиссия последовательно пыталась выяснить, к какой собственно цене применяется рекламируемая скидка, применяется ли она вообще и каков реальный уровень цен.

Накануне общество предоставило три заключенных договора на комплексное остекление квартир с расчетом цен, заявив при этом, что все данные о фактическом уровне закупочных и розничных цен, а также наценки ООО «Окошкино» являются коммерческой тайной. Выяснилось, что рекламируемые скидки в размере 55% и 57% применялись к неким внутренним расчетным ценам «Окошкино», которые формировались из цен производителя окон и наценки компании данной компании. Данные расчетные цены становились известными потребителю компании «Окошкино» только после замера.

В результате, с учетом мнения экспертного совета, управление вынесло решение о признании телевизионной рекламы «Окошкино», предоставившей недостоверную информацию.

Председатель комиссии по делу, заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Ирина Никуйко пояснила: «Комиссия пришла к выводу, что реклама доводит до потребителей недостоверную информацию о том, что фактические отпускные цены на окна снижены на 57%, между тем подразумевается, что скидка применяется к неким внутренним расчетным ценам, а эта существенная информация до потребителей никоим образом не доводится». В отношении ООО «Окошкино» будет возбуждено административное производство.











