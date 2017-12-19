Глава Следственного комитета РФ почтил память защитников Сталинграда

Пенсия волгоградки, "уведенная" из местного негосударственного пенсионного фонда в АО "Оренбургский НПФ "Доверие", вернулась владелице. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил иск прокуратуры Ворошиловского района о расторжении фиктивного договора о переводе пенсионных накоплений жительницы города-героя из одного НПФ в другой. Этот документ женщина якобы подписала в сентябре прошлого года. Но, как выяснили правоохранители, ее в то время в Оренбурге не было и ни с кем из сотрудников "Доверия" она не встречалась. Сейчас материалы проверки прокуратуры переданы для предварительного расследования. Виновных в мошенничестве ждет уголовное преследование.

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