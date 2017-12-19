Главный эколог Волгоградской области призвал возродить профильный департамент в мэрии города-миллионника

Самой большой неудачей в уходящем году президент Волгоградской экологической региональной академии, заслуженный эколог России, зампредседателя экосовета при Волгоградской облдуме Владимир Лобойко назвал невозможность восстановить деятельность департамента экологии в администрации Волгограда. Об этом он заявил ИА «Высота 102», подводя итоги года. «Эту точку зрения, что охраной окружающей среды в городе должно заниматься отдельное ведомство, разделяют практически все экологи города и региона, - сказал он. – Этот вопрос мы неоднократно поднимали, знаю, что он находится в стадии проработки и изучения, но когда будет решен – пока неясно. В любом случае отсутствие такого управленческого органа в администрации Волгограда мешает решать вопросы в миллионном городе».

Большой удачей он назвал возрождение экологического совета при Волгоградской облдуме, который «стал настоящим, а не формальным объединением людей общих взглядов: депутатов, представителей общественных организаций, исполнительной власти всех уровней. Удавалось находить взаимопонимание между всеми структурами, а на местах - принимать решения».

Он рассказал о конкретной помощи, оказанной крупнейшим предприятиям региона, с которыми «экосовет постоянно на связи», и особо отметил совместно проведенную работу на нефтеперерабатывающем заводе. К примеру, на территории, на которой еще недавно находились горы шламонакопителей, сейчас высаживаются культурные растения: боярышник, шиповник, облепиха. «Мы изучим качество этих ягод и скажем о результатах: продолжить рекультивацию или проведенных работ достаточно», - сообщил Лобойко.

Он рассказал также о решении проблем на «Красном Октябре», экологической модернизации таких промышленных предприятий, как АО «Волжский трубный завод», где состоялся пуск в эксплуатацию установки водоочистки оборотных циклов, реконструкции и вводе в эксплуатацию установки гидроочистки на ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», монтаже печей с системой управления сжигания топлива на АО «Себряковцемент» и других мероприятиях.

Владимир Лобойко подчеркнул, что Год экологии в уходящем году не закончится, так как «есть масса проблем, над которыми надо работать и в дальнейшем».







