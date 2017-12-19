В Волгограде рабочий пригрозил взорвать квартиру после конфликта с хозяйкой









Хозяйка одной из квартир дома по улице Гоголя в Центральном районе Волгограда сегодня заявила в оперативные службы об угрозе взрыва. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, на место происшествия прибыли оперативные службы. Первоначально сообщалось, что якобы в жилом помещении забаррикадировался мужчина, который угрожает взорвать одну из квартир. В ГУ МВД России по региону эту информацию не подтвердили. Как выяснилось, хозяйка одной из квартир на третьем этаже шестиэтажного дома действительно сообщила в оперативные службы об угрозе взрыва. Со слов женщины, такую угрозу высказывал рабочий, который делал в ее квартире ремонт. Это произошло после того, как женщина поскандалила с ремонтником и отказалась ему платить. Мужчина разозлился и сообщил, что пустит в квартиру газ и взорвет обидчицу.