|Общество
|01.01.2018 09:36
Собачий рай: Волгоградские политики - о своих лохматых и хвостатых питомцах
Ушастые и глазастые, милые и грозные, вальяжные и резвые – они такие разные, но все невероятно обаятельные! ИА «Высота 102» представляет вниманию читателей «собачий рай» волгоградских политиков, в семьях которых живет главный символ 2018 года – у кого-то один, а у кого-то сразу несколько.
Представленные снимки – работа фотографа Романа Юкляевского. В начале нового года в Волгограде будет организована фотовыставка, главными героями которой станут любимые питомцы известных волгоградских политиков. С собаками все ясно, но... Нам показалось, или здесь пробежала кошка?... Смотрите скорее фоторепортаж!
Виталий Лихачев, глава администрации Волгограда
Леонбергер. Клички – Ирма и Эльза.
«Леонбергеры – отважные и сильные, но одновременно ласковые и преданные своим хозяевам. Раньше в нашей семье жили испанские мастифы. Ирма и Эльза – абсолютно незлобные, но охранники чуткие. В отличие от кобелей никогда не проспят какую-то опасность. Любят плавать – я с ними вместе переплывал реку Ахтубу. По звуку определяют, чья машина приближается к дому. Заранее наперегонки несутся к воротам с тем, чтобы встретить. В машине я всегда держу сушки – они их обожают. Но если что, рады будут и горбушке хлеба. Во дворе у нас растут невысокие яблони – собаки с удовольствием лакомятся спелыми плодами прямо с деревьев».
Наталья Семенова, депутат Волгоградской областной думы.
Бернский зенненхунд. Кличка – Паулина.
«О собаке такой породы я мечтала давно. Полька - удивительно добрая. Это наше ласковое дитя. Очень общительная – с хозяевами может проводить рядом целые дни напролет. Она у нас девушка на выданье - уже не щенок, но еще и не взрослая. Ей почти 2 года. Как представитель пастушьей породы, может подрабатывать и нянькой. По команде «охраняй» как овечек соберет детей в условленном месте и пристально за ними станет следить. Это собака-пацифист – не только сама не проявит агрессию к другим сородичам, но и бросится разнимать дерущихся».
Андрей Гимбатов, депутат Волгоградской городской думы.
Китайская хохлатая пуховая. Кличка - Изюм.
Померанский шпиц. Кличка – Джесс.
«Джесс три года, она – подарок Деда Мороза сыну Арсению. Любит петь под губную гармошку и гоняться за птицами во дворе. На всех домашних фото она просто рыжее размытое пятно, потому что постоянно в движении.
Изюму 8 лет, он старый беззубый пес, который крадет конфеты по ночам со стола. Его домашнее прозвище – баба Лида. Ест фрукты и овощи, за яблоко «родину продаст», понимает больше многих двуногих. Однажды исчез на два месяца и неожиданно был найден на стройке у гастарбайтеров. Когда семья собирается уезжать, он пытается спрятаться в чемодане. Правда, пока ни разу его дерзкий план не сработал».
Николай Лукьяненко, депутат Волгоградской областной думы.
Кане-корсо. Кличка – Черкес.
«Черкесу три года. Купили его на рынке, причем не с первого раза. Несколько раз приходили, изредка на него поглядывая. В итоге вышло так, что не мы его, а он нас выбрал - просто подошел ко мне и сел на ногу. Воспитывал я его строго, поскольку понимал, что слабину давать нельзя.
Кане-корсо - самая древняя римская порода. Еще со времен гладиаторов они выходили один на один против тигров. Черкес - охранник территории. С гостями – добрый и ласковый, но если вы перемахнули через забор и пришли «без приглашения» – вы враг. Для детей - он большой друг. Я вообще считаю, что в семье с детьми обязательно должны быть собаки».
Ирина Соловьева, депутат Волгоградской областной думы, заместитель председателя Волгоградской областной думы
Лабрадор. Кличка – Иллай Илларионов
«Лабрадоры – это и охотники, и защитники, и компаньоны. Они известны своей преданностью, это самые лучшие друзья человека. Иллай именно такой – он очень добрый. При этом непоседа, весьма активный и всегда бодрый. Он заряжает своей энергией и позитивом – не любить его невозможно. А еще я уверена в том, что за меня он бросится и в огонь, и в воду. Что касается воды – Иллай, действительно, великолепный пловец. Гастрономические пристрастия у него вполне традиционные – обожает сырое мясо».
Татьяна Цыбизова, депутат Государственной думы РФ от Волгоградской области
Большой швейцарский зенненхунд. Кличка – Вилмар.
«Вилмар – чудесный с детьми и хозяевами, но грозный и настороженный с посторонними. Это собака – компаньон. Когда мы дома – он с нами рядом, как полноценный член семьи, когда уезжаем – заступает на пост и охраняет территорию. Очень подвижный, любит долгие прогулки, шумные игры, зимой – обязательно со снежками. Из лакомств он любит все – одинаково радуется огрызку от яблока, кусочку сыра и сахарной косточке.
Вилмаром нашу собаку назвали в питомнике. Так его зовут по паспорту. Другую кличку придумывать мы не стали. Но дома величаем его «Вилли», «Вилечка» «Вил» и другими ласковыми именами».
Алексей Васин, депутат Волгоградской областной думы, директор музея-заповедника «Сталинградская битва».
Хаски. Клички – Фокс и Вольф.
«Это собачки моего сына, но сейчас они живут у нас дома. У меня тоже раньше были собаки – правда, не такие серьезные. В разное время у нас проживали два йоркширских терьера. В детстве были и дворняжка, и кавказская овчарка. Конечно, собаки в корне меняют жизнь, когда ты начинаешь им посвящать много времени.
Хаски – собаки своенравные. Они не умеют прислуживать. В основном, это хулиганы. Поэтому, как много смеха от них, так много и досады. Не скрою, что они иногда сильно шкодят. Но все это мелочи жизни на фоне той любви и радости, которую они дарят. За это можно все простить. Я не могу устоять, когда на меня смотрят бездонные и самые грустные глаза на свете, ожидающие какую-то вкусность. Понимаю, что не всегда это идет им на пользу, но ведь и мы порой позволяем себе не совсем полезные продукты. Так что я иногда балую собак аппетитными лакомствами».
Анна Кувычко, депутат Государственной думы РФ от Волгоградской области
Немецкая длинношерстная овчарка. Кличка – Лекс.
«В моей семье всегда были собаки, я выросла с немецкой овчаркой по кличке Эльза, которая прожила 15 лет. Она воспитывала меня, я – ее. Мы были неразлучными друзьями. Сейчас в силу своего плотного рабочего графика такого серьезного зверя завести не получается.
Лекс – это собака наших друзей, с которой я часто провожу время и таким образом компенсирую нехватку собственного питомца. Без собак совершенно не могу – я собачница с головы до ног. Мечтаю о том, что в скором времени в нашей семье появится щенок – обязательно немецкой овчарки. Других альтернатив нет и быть не может. Дети разделяют мою страсть на 200%».
Александр Осипов, депутат Волгоградской областной думы
Маламут. Кличка – Соломон.
Вельш-корги пемброк. Кличка - Элли.
Метис Корги. Кличка - Кнопа.
«В нашей семье Соломон проживает с прошлой зимы. Мы взяли его в питомнике, куда его отдали прежние хозяева. У него непростая судьба. Собака в принципе не приспособлена к нашему климату. Летом ему очень тяжело. А вот зимой в 20-градусный мороз он с легкостью спит на снегу. Маламут – это, по сути, волк, одомашненный северными народами. С человеком он живет не одно тысячелетие и с древних времен совсем не изменился.
Как только хозяин дает слабину, он пытается доминировать, поэтому мы стараемся не давать ему спуска. Сейчас он стал гораздо спокойнее, нежели был год назад. Его можно назвать задорным подростком. Он мощный, но понимает свою силу, одновременно – ласковый и добрый.
Самой маленькой овчаркой в мире – вельш корги пемброк - мы мечтали обзавестись давно. Первой у нас появилась Кнопа – ее мы взяли в возрасте полугода, она метис. Очень милая, дурная по-своему, заводила и провокатор, но добродушная. Ушастое чудо по имени Элли мы привезли из питомника, расположенного в Астраханской области. Она как танк – достаточно жесткая. Как известно, Корги – любимая порода английской королевы Елизаветы II. Существует определенная мода среди обеспеченных людей приобретать именно Корги. Но мы завели ее, конечно же, не из-за престижа. Этот фактор стоял на самом последнем месте. Просто в одной собаке сошлись сразу несколько важных для нас качеств: размер, ум, красота и душевность».
Кто сказал МЯУ? Вы слышали?.. Так это же коты Владимира Ефимова! Глядя на снимок этого котофея,
явственно ощущается разница между кошками и собаками. Для собаки человек – это божество. Но, этот зверюга, похоже, не сомневается, что бог - это он сам.
Владимир Ефимов, депутат Волгоградской областной думы.
Шотландские прямоухие коты. Клички - Джипс и Честер.
«История заселения братьями меньшими нашей малогабаритной квартиры началась для меня в раннем возрасте. Как это часто бывает у детей, я притащил домой брошенного котенка с улицы. Состоялась семейная беседа с расстановкой обязанностей, и кот стал членом нашей семьи. Чуть позже мной на «птичке» была приобретена пара волнистых попугайчиков. В семье будущей супруги коты (исключительно черные) были всегда. Но с ее котом у меня были сложные отношения. Мы держали дистанцию, мягко говоря.
Инициатива второго пришествия котов в нашу семью принадлежала уже детям. Джипс появился у нас, будучи еще двухмесячным малышом. Тигровый окрас и сдержанный благородный характер – его визитная карточка.
Персиковый Честер переселился к нам из семьи сына уже взрослым котом. Умный, требующий постоянного внимания кот. Так и живем все вместе».
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|Общество
|31.12.2017 19:06
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|31.12.2017 17:05
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|31.12.2017 11:58
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|Общество
|31.12.2017 11:35
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|Газетный киоск
|31.12.2017 10:45
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении проекта по строительству автодорожного обхода Волгограда в схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина. "Реализация этого проекта позволит полностью вывести из Волгограда транзитный автотранспортный поток, следующий из Москвы в направлении Астраханской области, Республики Калмыкия, Ставропольского края, Республики Дагестан, морских портов Каспийского бассейна", - говорится в сопроводительной записке к документу. Как отмечается, строительство объездного пути планируется в рамках работ по реконструкции трассы М-6 "Каспий".
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|Общество
|31.12.2017 08:08 (Обновлено: 31.12.2017 11:35)
Активного четвероногого участника уличных акций ушедшего года отметили журналисты и волгоградцы, которые освещали события, происходящие в городе, а также принимали в них участие. Бесспорным лидером «политической», «гражданской» и «спортивной» активности стал черный бездомный пес, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на свидетельства и мнения очевидцев. Так, четвероногий друг человека стал самым "громким" участником прошедшего накануне нового года в Волгограде сбора подписей сторонниками Алексея Навального. Живой символ наступающего года беззлобно облаял нескольких человек, собравшихся у Вечного огня. А затем начал выпрашивать еду. Нашлись поблизости и любители животных, которые предложили собаке немного сухого...
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