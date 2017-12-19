Заместитель главы региона Александр Беляев на селекторном совещании, прошедшем в большом зале администрации области накануне, пообещал нагоняй от губернатора Андрея Бочарова руководителям сельских районов области, если они «не закроют год в полном объеме», сообщает ИА «Высота 102».

Он «сыпал» перлами и постоянно предупреждал, что «осталась неделя, всем надо сидеть на месте, созваниваться, делать сверки. Из одного разгильдяя область может попасть в вагон некурящих, как умные люди говорят», - заявил он.

На совещании рассматривалось несколько вопросов, одним из основных был вопрос об организации выборов президента Российской Федерации. Глав районов предупредили о личной ответственности за это мероприятие, отметив, что избирательные участки полностью должны быть укомплектованы видеокамерами, так как выборы будут проходить в режиме онлайн.

Беляев также призвал глав районов организовать новогодние праздники «по-людски» и посоветовал им «быть ближе к народу, а мы будем ездить-смотреть, чтоб было все путём». Он заявил также, что этот «праздник для людей, мы все будем работать. А если вы еще с зарплатой все порешаете, то это вообще будет новогодний хороший подарок», - заключил он.

На совещании шла речь о выплате зарплаты работникам муниципальных учреждений культуры Жирновского, Котовского, Нехаевского, Камышинского, Чернышковского, Урюпинского районов, городов Михайловки и Урюпинска.



